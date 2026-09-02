Nicaragua: reforma constitucional veta a la oposición y extiende mandatos de funcionarios

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó en general una reforma constitucional que prohíbe a los partidos de oposición participar en las elecciones y extiende el mandato presidencial de seis a siete años.

La reforma, apoyada por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, superó su primera votación en la Asamblea Nacional.

Murillo anunció que la enmienda será ratificada en una segunda votación a partir del 18 de enero de 2027, ya que la legislación nicaragüense establece que los cambios constitucionales deben ser aprobados en dos sesiones legislativas distintas antes de entrar en vigor, según reportes de DW y de la Agencia Noticias Argentinas.

Adicionalmente, la reforma extiende los mandatos de los copresidentes y de otros funcionarios electos, así como de los jefes del ejército y la policía, de seis a siete años.

Sesión especial fuera de la capital

El Parlamento nicaragüense aprobó el articulado en una sesión especial realizada frente a la catedral de León, a 90 km al noroeste de Managua, según declaró el presidente del órgano parlamentario, Gustavo Porras, quien calificó las medidas como "Aprobadas de forma unánime" tras la votación general.

El presidente Daniel Ortega, de 80 años, y la vicepresidenta y copresidenta Rosario Murillo, de 75, ejercen un control casi absoluto sobre el país, especialmente tras las protestas de 2018, que resultaron en más de 300 muertes, según la ONU. La pareja presidencial, en el poder desde hace casi dos décadas, sostiene que esas movilizaciones fueron un "intento de golpe de Estado" apoyado por Estados Unidos, que a su vez califica al gobierno nicaragüense de "dictadura".

Después de las manifestaciones de 2018, miles de nicaragüenses —incluidos dirigentes opositores, intelectuales y religiosos— se exiliaron, y varios fueron despojados de su nacionalidad acusados de "traición a la patria", lo que dejó a la oposición prácticamente inexistente en el país.

La iniciativa de Ortega ha recibido críticas de varios países de la región, que la consideran una medida antidemocrática. Estados Unidos ha implementado acciones para aislar al Gobierno y Panamá llegó a retirar a su embajador en Managua, según reportó France 24.

Hace dos años, el partido oficial aprobó una reforma que extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y promovió a Murillo al rol de copresidenta. Además, se pospusieron las elecciones presidenciales que estaban previstas para finales de este año hasta finales de 2027.