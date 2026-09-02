FOTO: El Gobierno lanza plan para detectar problemas de salud mental en adolescentes en escuelas

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – El Gobierno nacional ha decidido implementar una nueva estrategia destinada a la detección temprana de problemas de salud mental en adolescentes dentro de las escuelas. Esta iniciativa comenzará en cinco provincias: Mendoza, Tucumán, Chaco, San Juan y Chubut.

La propuesta, denominada Estrategia Federal en Adolescencia, será ejecutada por los ministerios de Capital Humano y Salud, con el propósito de mejorar la identificación y el acompañamiento de problemáticas emocionales en el entorno escolar.

La presentación de esta iniciativa se realizó durante la primera Mesa Interministerial de Salud Mental, donde participaron autoridades de los ministerios de Capital Humano, Salud y Seguridad. En este encuentro, se abordaron también los avances en la vigilancia y la prevención de intentos de suicidio.

En el mismo marco, el Gobierno anunció que está trabajando en recomendaciones específicas para abordar la conducta suicida en el ámbito universitario, las cuales se presentarán en un congreso organizado por la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA) durante el mes de septiembre.

Uno de los datos destacados en la reunión fue el incremento en la cobertura del sistema de vigilancia de intentos de suicidio. Durante los primeros seis meses de 2026, todas las jurisdicciones del país informaron los eventos registrados al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0).

Además, se logró un récord de 246 establecimientos notificadores, gracias a las capacitaciones y el seguimiento realizados con los equipos provinciales para optimizar los circuitos de información.

Los ministerios también están avanzando en el Programa de Formación de Promotores de la Salud Mental, el cual está destinado a capacitar a miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad y de las policías provinciales. Este programa busca detectar indicadores de riesgo y cambios de conducta entre colegas y facilitar el acceso a asistencia profesional.

La estrategia también contempla acciones relacionadas con consumos problemáticos, incluyendo adicciones al alcohol y sustancias psicoactivas, así como el juego digital y las apuestas online, con el objetivo de reducir los factores de riesgo asociados al suicidio.

La reunión fue liderada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto a funcionarios de las tres áreas involucradas.