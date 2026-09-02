En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Boca se prepara para el duelo ante Vélez en la Copa Argentina buscando avanzar a cuartos

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca acceder a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde ya espera Racing. El encuentro se disputará esta noche.

02/09/2026 | 12:47Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Leandro Paredes, el capitán de Boca.

FOTO: Leandro Paredes, el capitán de Boca.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- Boca se medirá esta noche ante Vélez, en su intento por alcanzar los cuartos de final de la Copa Argentina. Su director técnico, Rodolfo Arruabarrena, solo tiene una duda respecto al once inicial.

En la portería estará el colombiano Álvaro Montero, quien se unió al club en el último mercado de pases y ha tenido un desempeño destacado, permitiendo solo un gol en sus últimos tres encuentros.

La línea defensiva estará compuesta por Dylan Gorosito y Lautaro Blanco en los laterales, mientras que Lautaro Di Lollo y Facundo "Jagger" Herrera formarán la pareja central.

En el mediocampo, el capitán y figura del equipo, Leandro Paredes, estará acompañado por Santiago Ascacíbar, que atraviesa un gran momento, y Tomás Belmonte, autor del gol decisivo ante Lanús en la séptima fecha del Torneo Clausura.

Finalmente, en el ataque, el colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel tienen asegurado su lugar, mientras que la última posición se disputará entre el joven Leonel Flores o Alan Velasco.

Boca logró llegar a esta fase gracias a sus victorias 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y Sarmiento de Junín.

El vencedor del choque entre Boca y Vélez avanzará a los cuartos de final, donde ya espera Racing.

La posible formación de Boca para enfrentar a Vélez: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lectura rápida

¿Quién se enfrenta a quién?
Boca se enfrenta a Vélez en la Copa Argentina.

¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se disputará esta noche.

¿Por qué es importante este partido?
El ganador avanzará a los cuartos de final, donde espera Racing.

¿Cómo llegó Boca a esta instancia?
Boca logró su clasificación con victorias ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y Sarmiento de Junín.

¿Quién es el capitán de Boca?
El capitán de Boca es Leandro Paredes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y ayer lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf