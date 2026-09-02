Boca se prepara para el duelo ante Vélez en la Copa Argentina buscando avanzar a cuartos

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- Boca se medirá esta noche ante Vélez, en su intento por alcanzar los cuartos de final de la Copa Argentina. Su director técnico, Rodolfo Arruabarrena, solo tiene una duda respecto al once inicial.

En la portería estará el colombiano Álvaro Montero, quien se unió al club en el último mercado de pases y ha tenido un desempeño destacado, permitiendo solo un gol en sus últimos tres encuentros.

La línea defensiva estará compuesta por Dylan Gorosito y Lautaro Blanco en los laterales, mientras que Lautaro Di Lollo y Facundo "Jagger" Herrera formarán la pareja central.

En el mediocampo, el capitán y figura del equipo, Leandro Paredes, estará acompañado por Santiago Ascacíbar, que atraviesa un gran momento, y Tomás Belmonte, autor del gol decisivo ante Lanús en la séptima fecha del Torneo Clausura.

Finalmente, en el ataque, el colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel tienen asegurado su lugar, mientras que la última posición se disputará entre el joven Leonel Flores o Alan Velasco.

Boca logró llegar a esta fase gracias a sus victorias 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y Sarmiento de Junín.

El vencedor del choque entre Boca y Vélez avanzará a los cuartos de final, donde ya espera Racing.

La posible formación de Boca para enfrentar a Vélez: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.