Wonderful alcanza una valoración de $5 mil millones tras una ronda de financiamiento de $550 millones

Wonderful, una startup israelí-holandesa de inteligencia artificial, anunció que recaudó $550 millones en una ronda de financiamiento Serie C, lo que eleva su valoración a $5 mil millones. Esta cifra representa más del doble de la valoración de $2 mil millones que la compañía había alcanzado en su última ronda de financiamiento, realizada hace casi seis meses.

La firma Insight Partners lideró nuevamente esta ronda, con la participación de inversores existentes como Index Ventures, IVP, Vine Ventures, 9Yards y Bessemer Venture Partners. Por primera vez, Salesforce también invirtió en la compañía.

Desde su fundación a principios de 2025, Wonderful ha experimentado un crecimiento acelerado, especialmente con su plataforma de agentes de servicio al cliente, que ha sido personalizada para diversos mercados no angloparlantes. Su estrategia de desplegar equipos de ingeniería para trabajar junto a sus clientes, incluso en sus instalaciones, ha demostrado ser muy exitosa. Actualmente, la empresa opera en más de 35 países.

El enfoque de la startup ha evolucionado en los últimos meses. A partir de sus raíces en el servicio al cliente, Wonderful ahora ofrece una plataforma denominada "Wonderful AI OS", que coordina y conecta agentes, flujos de trabajo y aplicaciones de IA con los datos y contextos de las empresas. Esta plataforma es compatible con cualquier modelo de IA y se integra con las tecnologías existentes de las empresas.

"Los clientes pueden adoptar las partes de la plataforma que más les convengan, integrarlas con sus sistemas existentes, elegir los mejores modelos para cada carga de trabajo y mantener la propiedad de todo lo que construyen", afirmó Roey Lalazar, CTO y cofundador de Wonderful.

La empresa continúa confiando en sus ingenieros desplegados para ayudar a integrar rápidamente sus productos en las compañías, lo que parece ser una buena estrategia dada la creciente demanda de expertos en la implementación de servicios y productos de IA.

Wonderful utilizará los $550 millones recaudados para desarrollar productos más rápidamente, expandir sus equipos de ingeniería y satisfacer la demanda de sus productos.