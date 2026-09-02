Convirtió su pasión en una empresa que diseña y fabrica productos de ingeniería propia

Leonardo Collino es empresario, emprendedor e industrial argentino, fundador y director de Collino, empresa nacida en Sunchales, Santa Fe, y especializada en el desarrollo y fabricación de componentes de alta performance para la industria automotriz y el automovilismo deportivo.

Apasionado por los fierros desde muy joven, transformó esa pasión en una empresa que hoy diseña, desarrolla y fabrica en Argentina productos de ingeniería propia, destinados tanto al mercado nacional como internacional, con una presencia creciente en Estados Unidos.

Collino relató a Cadena 3 cómo su pasión por los autos se transformó en un exitoso emprendimiento. "Cuando tenía 20 años logré, de un día para el otro, transformar ese hobby, esa pasión en un negocio", comenta al respecto.

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El empresario menciona la influencia de su familia en su trayectoria. "Mi abuelo comenzó a correr en autos en 1953, y mi padre, ingeniero mecánico, también desarrolló la actividad en el automovilismo", recordó. Este legado familiar cimentó su amor por la industria automotriz, que ahora sostiene una empresa que exporta productos al mundo.

Collino también subrayó que el empresario argentino tiene la capacidad de adaptarse a cualquier situación. "Con reglas de juego claras, con una política de Estado que se mantenga, nosotros vamos para adelante", señaló al hablar sobre el futuro de la industria en el país.

Entrevista de La Argentina Posible.