FOTO: Elevan a juicio el caso del crimen de Juan Cruz Leal: policía acusado en prisión preventiva

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- La fiscal María Alejandra Bonini ha solicitado la elevación a juicio de la causa que investiga el asesinato de Juan Cruz Leal, un joven de 20 años que fue asesinado en el partido bonaerense de Ituzaingó. El único acusado en este caso es el policía de la Ciudad Lucas Adrián Gómez.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la titular de la Unidad Fiscal N.º 2 de Ituzaingó del Departamento Judicial de Morón cerró la etapa de instrucción al determinar que el oficial es el autor del delito de homicidio agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad pública y por el uso de un arma de fuego, en concurso real con tentativa de homicidio agravado por las mismas circunstancias, en relación a Daniel Kuhne, amigo de la víctima.

La querella, liderada por el abogado Marcelo Biondi, respaldó esta solicitud, mientras que la defensa de Gómez se opuso, lo que lleva al juez Ricardo Fraga a tomar una decisión en los próximos días.

El acusado se encuentra actualmente detenido bajo prisión preventiva, a la espera del juicio oral y público en su contra, que podría culminar con una pena de reclusión perpetua.

El incidente ocurrió el jueves 12 de marzo en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Perdomo, en el barrio de San Alberto. En ese momento, el policía, perteneciente a la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad, estaba con su pareja a bordo de una moto.

Al observar a dos jóvenes en un vehículo similar, Gómez sospechó que iban a robarle y disparó dos veces con su arma reglamentaria, hiriendo a Leal y a su amigo.

La ambulancia trasladó a Kuhne al Hospital Posadas sin riesgo de vida, mientras que Leal fue llevado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde, tras varias horas en estado crítico, los médicos confirmaron su fallecimiento.