Un decágono giratorio sorprende a científicos en el polo sur de Saturno

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. — Un nuevo hallazgo ha dejado perplejos a los científicos: un inmenso patrón de nubes en forma de decágono ha sido descubierto en el polo sur de Saturno, una formación que se caracteriza por su movimiento y tamaño. Este fenómeno, observado por el telescopio espacial Hubble, se presenta como un patrón de diez lados en las heladas nubes de amoníaco.

El decágono, que se estima es más grande e inestable que el famoso hexágono que se encuentra en el polo norte de Saturno, fue reportado por un equipo de investigación liderado por científicos de España. Las observaciones iniciales, realizadas en 2023, fueron las primeras en detectar esta estructura, ya que anteriores análisis no habían revelado su existencia.

Los expertos creen que esta formación atmosférica se desarrolló entre 2017 y 2023, durante el periodo en que el polo sur de Saturno estaba orientado en dirección opuesta a la Tierra, lo que dificultó su visualización. Actualmente, un solo lado del decágono supera los 16.700 kilómetros (10.000 millas) y podría seguir evolucionando.

Los investigadores subrayan que este descubrimiento es importante, ya que demuestra que el hexágono, previamente considerado como una rareza, podría no ser tan único como se pensaba. El autor principal del estudio, Agustín Sánchez Lavega, de la Universidad del País Vasco, comentó que las observaciones revelan que "el hexágono 'único' no es tan extraordinario como pensábamos".

Los hallazgos fueron publicados en la revista Science Advances. La investigación se centró en medir el viento en el decágono utilizando el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile.

Además de este descubrimiento, se ha señalado que, aunque todos los planetas del sistema solar con atmósferas generan perturbaciones que producen ondas, solo Saturno presenta estas formaciones con aspecto poligonal. Mientras que el hexágono en el polo norte es prácticamente estacionario, el decágono se desplaza hacia el este a una velocidad moderada de 10 km/h (6 mph).

Leigh Fletcher, de la Universidad de Leicester, expresó que "Saturno todavía tiene la capacidad de sorprendernos" y enfatizó la importancia de seguir estudiando estas formaciones para entender mejor los patrones meteorológicos en planetas gaseosos como Saturno y Júpiter.

El futuro de este decágono es incierto; no se sabe si perdurará tanto como el hexágono, que ha sido visible durante más de 40 años, un periodo que supera un año en Saturno, equivalente a 30 años terrestres. Sánchez se cuestiona si hay alguna relación entre estas formaciones poligonales y los ciclones de Júpiter, que también presentan configuraciones similares.

"Por el momento, todo lo que puedo confirmar es que el decágono sigue ahí", concluyó Sanchez-Lavega. La mejora de las observaciones del hemisferio sur de Saturno en los próximos años permitirá a los astrónomos captar más detalles de este intrigante fenómeno.