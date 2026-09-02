Llaryora anunció Ingresos Brutos Cero para pymes que facturan hasta $4.500 millones

FOTO: Llaryora anunció una nueva Ley de Promoción Industrial con quita de Ingresos Brutos en Córdoba.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este miércoles una ampliación de los beneficios para las PyMEs industriales de la provincia, que elevará de $3.200 millones a $4.500 millones el tope de facturación anual para acceder al régimen de Ingresos Brutos Cero.

La medida forma parte del proyecto de Ley de Promoción Industrial Unificada, que el Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura. La iniciativa busca promover nuevas inversiones, la modernización tecnológica y la generación de empleo privado formal.

El nuevo esquema también contempla un mecanismo automático para facilitar el acceso de las empresas al beneficio y reducir los trámites administrativos.

“La mejor manera de festejar el Día de la Industria es en su casa, defendiendo al sector, pero no solo con palabras, sino presentando la ley”, afirmó Llaryora durante un acto realizado en la sede de la Unión Industrial de Córdoba (UIC).

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La nueva ley establece además un Régimen General para proyectos de mayor impacto, con 10 años de exención del 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario.



A esto se suma, durante un año, un subsidio equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por… pic.twitter.com/EEk96sEjQx — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 2, 2026

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Cómo funcionará el régimen simplificado

El ministro de Producción de Córdoba, Fernando Sibilla, explicó en diálogo con Cadena 3 cómo funcionará el nuevo esquema para las empresas que facturen hasta $4.500 millones.

Según detalló, las PyMEs deberán comprometerse a realizar una inversión equivalente al 1,2% de su facturación bruta y, a partir de ese requisito, podrán acceder de manera simplificada a la exención de Ingresos Brutos.

“La ley simplificada para las pymes que facturen menos de 4.500 millones de pesos es una ley simple, de acceso simple”, explicó Sibilla.

El funcionario destacó que el mecanismo busca facilitar el ingreso de las empresas a los regímenes de promoción, con menos trámites y un procedimiento más ágil.

Qué pasa con las empresas que facturan más de $4.500 millones

Las compañías que superen ese límite podrán ingresar al Régimen General. En ese caso, deberán presentar la documentación correspondiente a las inversiones realizadas y serán evaluadas por el equipo técnico de la Secretaría de Industria.

Sibilla explicó que podrán acceder a los beneficios aquellas empresas que realicen inversiones en activos fijos o desarrollen proyectos vinculados con Industria 4.0.

“Si factura más, entra en el régimen general, tiene que presentar toda la documentación de la inversión del activo fijo o de la inversión que lleva adelante en un proyecto de industria 4.0”, precisó el ministro en Cadena 3.

Hasta 10 años de exenciones y un subsidio por cada nuevo empleo

Para los proyectos comprendidos en el Régimen General, la nueva normativa contempla 10 años de exención de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario.

Además, las empresas podrán recibir durante un año un beneficio equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada nuevo trabajador incorporado.

“Va a tener la posibilidad de tener un acompañamiento por parte de la provincia durante un año para que el nuevo puesto incremente el total dentro de la fábrica”, explicó Sibilla.

Los beneficios se amplían para determinados proyectos considerados estratégicos: las inversiones radicadas en parques industriales o en zonas del noroeste y sur provincial podrán acceder a 15 años de beneficios fiscales y hasta dos años de subsidios salariales.

Ingresos Brutos Cero para quienes accedan al régimen

Consultado por Cadena 3 sobre el alcance concreto del beneficio, Sibilla fue categórico:

“Todas aquellas industrias que accedan al régimen simplificado para las pymes o al régimen general, van a gozar o van a pagar cero ingresos brutos en la provincia. Al igual que sellos e inmobiliarios”.

El ministro aclaró que la medida quedará sujeta a la aprobación del proyecto de ley por parte de la Legislatura provincial.

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La iniciativa unificará distintos marcos normativos de promoción industrial vigentes y establecerá dos vías de acceso según la escala de cada empresa.

Además de las inversiones en activos fijos, el proyecto contempla incentivos para la Industria 4.0, destinados a PyMEs que incorporen nuevas tecnologías, inteligencia artificial y procesos innovadores.

También habrá beneficios específicos para proyectos que impliquen la radicación o ampliación de empresas dentro de parques industriales.

Córdoba busca compensar las dificultades del contexto nacional

Sibilla reconoció que los incentivos provinciales se aplican en un contexto nacional complejo para el sector productivo y sostuvo que la mejora de las variables macroeconómicas debe estar acompañada por políticas específicas para la producción.

“Valoramos el reacomodamiento macroeconómico y eso es muy importante, pero si eso no viene acompañado con políticas de desarrollo productivo, es muy complejo que el sistema productivo, la industria, el comercio, los servicios, la construcción, puedan traccionar favorablemente”, afirmó en diálogo con Cadena 3.

En ese sentido, sostuvo que Córdoba busca utilizar sus herramientas como gobierno provincial para impulsar inversiones y empleo.

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“Es ahí donde una provincia como Córdoba, un gobierno subnacional, es donde activa una política pública articulada con el sector privado para poder justamente dinamizar inversión y generación de empleo”, concluyó.

Llaryora: “Córdoba crecerá con industria”

Durante el acto, el gobernador remarcó la importancia de sostener la actividad industrial en el actual contexto económico.

“Córdoba crecerá con industria, nunca sin industria, menos contra la industria. Y esa convicción hoy tiene que estar más viva que nunca”, afirmó.

Llaryora también destacó el esfuerzo de las empresas para mantener los puestos de trabajo: “En Córdoba nuestros industriales pelean y pelean todos los días para no dejar gente afuera”.

El presidente de la UIC, José María Manuali, valoró la elaboración conjunta del proyecto y señaló que la nueva ley busca responder a las dificultades que enfrentan las empresas al momento de ampliar plantas, incorporar tecnología o generar nuevos empleos.

La iniciativa deberá ser enviada ahora a la Legislatura de Córdoba, donde se definirá su tratamiento y eventual aprobación.

Informe de Gonzalo Carrasquera.