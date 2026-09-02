El riesgo país perforó los 500 puntos tras el respaldo de Estados Unidos a Milei

El riesgo país argentino volvía este miércoles a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos, después de más de dos semanas por encima de ese nivel. La mejora se registraba tras un nuevo respaldo de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei.

El indicador elaborado por JPMorgan descendía ocho unidades, hasta los 498 puntos, su registro más bajo desde el 17 de agosto. El movimiento estaba acompañado por una suba promedio de 0,3% en los bonos soberanos en dólares.

Desde el 18 de agosto, el riesgo país había oscilado entre los 500 y los 532 puntos, condicionado por factores externos y por la situación económica y política local. Con la baja de este miércoles, acumulaba un retroceso de 73 puntos básicos en lo que va de 2026.

La mejora coincidió con la reunión que mantuvieron el martes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante la cumbre del G20 en Asheville, Carolina del Norte. Tras el encuentro, el funcionario de Trump ratificó su apoyo al rumbo económico del Gobierno y destacó las oportunidades que se presentan para Argentina.

Después de esa reunión, los bonos argentinos emitidos bajo legislación de Nueva York registraron avances de entre 0,1% y 0,5%, con las mayores subas concentradas en los títulos de vencimientos más largos.

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El desempeño de la deuda argentina contrastaba con un contexto internacional adverso para los mercados emergentes. Durante las últimas semanas aumentaron los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que alcanzaron tasas de entre 4,55% y 5,27% anual, según el plazo, en niveles máximos desde octubre de 2023.

Las tasas estadounidenses más elevadas suelen restar atractivo a los activos de mayor riesgo y pueden impulsar una salida de inversiones de los mercados emergentes. Aun así, los títulos argentinos conseguían sostener las mejoras.

A ese escenario se sumó la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, luego de que Trump anunciara nuevos ataques en el estrecho de Ormuz. La tensión llevó el petróleo a la zona de los US$95 por barril, mientras que la soja alcanzó los US$484, su mayor valor desde el inicio de la gestión de Milei.

En el frente local, la recuperación de los bonos también coincidió con un fortalecimiento de las reservas del Banco Central. Durante las últimas jornadas de agosto, la entidad aceleró sus compras de divisas en el mercado de contado y las reservas internacionales brutas volvieron a superar los US$50.000 millones.

La continuidad de esas compras dependerá, entre otros factores, de que se sostenga la oferta privada de dólares. Las adquisiciones de la autoridad monetaria habían mostrado cierta moderación antes de recuperar impulso sobre el cierre del mes.

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Entre los factores que acompañaron la reducción del riesgo país también figuran el equilibrio fiscal, la acumulación de reservas y las mejoras en las calificaciones de la deuda por parte de Standard & Poor’s y Fitch. Los anuncios de préstamos y garantías de organismos internacionales contribuyeron, además, a reducir la incertidumbre sobre el financiamiento de los próximos vencimientos.

El mercado también seguía la evolución del escenario político. En las últimas semanas, sobre los activos argentinos habían pesado los datos negativos de la economía real, el deterioro del Gobierno en las encuestas y la incertidumbre por las elecciones de 2027. La agenda legislativa aparecía como otra variable capaz de incidir en las expectativas y en la presión sobre el peso y los títulos locales.

En el mercado cambiario, el dólar se mantenía en $1.535 en el Banco Nación. El Merval avanzaba alrededor de 0,5% medido en dólares y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York subían hasta 4%, encabezadas por Transportadora de Gas del Sur, pese al inicio negativo de los principales índices de Wall Street.