FOTO: Liberaron a Paola Ortiz, la mujer que estuvo 13 años presa por la muerte de su hija recién nacida.

Paola Verónica Ortiz recuperó la libertad después de pasar 13 años presa por la muerte de su hija recién nacida. Fue condenada a prisión perpetua en 2015 por homicidio calificado por el vínculo.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revisó el caso, mantuvo la responsabilidad penal, pero consideró circunstancias extraordinarias de atenuación y redujo la pena a 13 años, 9 meses y 26 días, el tiempo que ya llevaba detenida. Por eso, ordenó su liberación inmediata.

Julia Luna, abogada de Paola Ortiz y representante de la organización Fuerza Chuncana, afirmó a Cadena 3: "Paola fue condenada por una causa de una criminalización de una emergencia obstétrica. Ella tuvo un parto de una avalancha, el feto sin vida".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luna destacó que "hay un montón de falacias en cuanto a la prueba, hay deficiencia probatoria por parte de la Fiscalía que no utilizó otras líneas de investigación que prueben su inocencia". También mencionó "un montón de irregularidades que atentaron contra su derecho a la defensa".

La abogada argumentó que la sentencia carecía de perspectiva de género y por estas razones, presentaron un recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia, acompañando una prueba nueva.

Informe de Jorge Mercado.