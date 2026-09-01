Malvinas: una oportunidad argentina en la pulseada entre Trump y Londres

Por Sergio Suppo

La Argentina podría encontrar una oportunidad para destrabar la discusión por Malvinas en un conflicto entre dos aliados históricos. La posibilidad de que Donald Trump revise la posición estadounidense introduce una expectativa en una disputa paralizada desde hace décadas. Conviene prestarle atención, con una precaución: una herramienta de presión sobre Londres todavía está lejos de convertirse en una negociación por la soberanía.

Las versiones sobre un anuncio importante durante la presidencia de Javier Milei circulan desde hace alrededor de un año y medio. El empresario de medios Daniel Hadad estuvo entre quienes alimentaron públicamente esa expectativa. Ahora, las declaraciones del presidente estadounidense le dan otra dimensión al asunto: Trump confirmó que su administración revisa su posición sobre las islas, aunque no anunció una modificación concreta ni precisó sus alcances.

Aquí hace falta una precisión. Estados Unidos reconoce la administración británica del archipiélago, pero mantiene formalmente una posición neutral respecto de la soberanía. Su histórica alianza con el Reino Unido tiene un peso político evidente, aunque eso no equivale a reconocer jurídicamente la soberanía británica.

Según publicó The Telegraph, Washington evalúa utilizar esa relación como instrumento para exigirle a Londres un mayor esfuerzo en defensa. Malvinas aparece, así, dentro de una discusión que excede largamente el conflicto bilateral con la Argentina.

El gobierno laborista de Andy Burnham enfrenta esa presión en un contexto de diferencias con Trump. Los desacuerdos por la colaboración militar y el reparto de los gastos de defensa entre los aliados ayudan a explicar por qué una controversia del Atlántico Sur puede entrar en una negociación sobre las prioridades estadounidenses.

Para la Argentina, el valor de esta situación reside en la posibilidad de alterar una inercia diplomática. El país mantuvo su reclamo después de la derrota militar de 1982 y consiguió reiterados llamados de las Naciones Unidas a retomar las negociaciones. Sin embargo, ese respaldo no alcanzó para sentar nuevamente a las partes a discutir la soberanía.

Cualquier movimiento que aumente el costo político de la negativa británica merece ser considerado. Pero también es necesario comprender la lógica de quien lo impulsa. Trump suele formular exigencias de máxima como punto de partida para negociar. Una amenaza puede servirle para obtener concesiones en otra materia y desaparecer una vez alcanzado ese objetivo.

Ese es el límite de la expectativa argentina. Si Washington utiliza Malvinas para conseguir mayores compromisos británicos en defensa, una eventual concesión de Londres podría quitarle interés a la revisión anunciada. La oportunidad existe, pero su continuidad dependería de intereses que la Argentina no controla.

Mientras tanto, en las islas ocurren transformaciones económicas que vuelven más relevante la disputa. El sistema de licencias pesqueras establecido después de la guerra modificó las condiciones de vida de sus habitantes y consolidó una fuente central de ingresos. Ahora se suma el desarrollo petrolero.

La israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration avanzan con el proyecto Sea Lion, al norte del archipiélago. Navitas prevé comenzar la producción en 2028. Esa explotación podría ampliar sustancialmente los recursos de la economía isleña y sumar intereses económicos a una controversia que ya tiene una enorme dimensión estratégica. Navitas Petroleum

Por eso, el paso del tiempo tampoco resulta indiferente. Mientras la negociación permanece detenida, se consolidan actividades, inversiones y decisiones sobre recursos que la Argentina reclama como propios.

En ese escenario deben leerse las expectativas sobre un mensaje de Milei. Las versiones acerca de conversaciones reservadas con Trump o de una autorización para revelar acuerdos necesitan confirmación. Hasta conocer el contenido de cualquier anuncio, atribuirle al Gobierno un resultado diplomático sería anticiparse a los hechos.

No sería extraño que una intervención del presidente argentino formara parte de la presión estadounidense sobre Londres. Esa coincidencia puede ser útil para nuestro país. La tarea de la diplomacia será aprovecharla para conseguir algo que perdure más allá de la próxima negociación de Trump con sus aliados.

La medida del avance será la apertura de una discusión efectiva sobre la soberanía. Después de tantos años de inmovilidad, una puerta entreabierta merece atención. Convertirla en una negociación requerirá una estrategia argentina capaz de sostenerse cuando cambien las prioridades de Washington.