Murió a los 79 años Beto Orlando, ícono de la música romántica argentina

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- El reconocido cantante Beto Orlando, una figura emblemática de la canción romántica argentina, ha fallecido a los 79 años tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

La noticia causó una profunda conmoción entre sus seguidores y en el ámbito musical, donde Beto había dejado una huella significativa a lo largo de su carrera de más de cuatro décadas, caracterizada por su música melódica y romántica.

Su conexión con La Plata, ciudad a la que se trasladó con su familia a la edad de siete años, se convirtió en un pilar fundamental de su trayectoria artística y personal, siendo considerado una figura entrañable por los platenses, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

A lo largo de su carrera, Beto Orlando se destacó en el género romántico, logrando posicionarse entre los intérpretes más reconocidos de Argentina. Su constante presencia en los escenarios le permitió forjar una relación cercana con su público, que lo acompañó a lo largo de distintas generaciones.

En los últimos días, el cantante había enfrentado un complicado estado de salud que culminó en el ACV y su posterior deceso a los 79 años.

El fallecimiento de Beto Orlando generó múltiples muestras de tristeza entre quienes lo conocieron y aquellos que siguieron su carrera musical: su nombre quedó vinculado especialmente a una época dorada de la canción melódica argentina, en la que desarrolló una parte significativa de su extensa trayectoria.

Sus fans y seres queridos comenzaron a rendir homenaje al artista, recordando su carrera que lo convirtió en un referente de la música romántica y, sobre todo, de la escena musical de La Plata.

Algunos de sus temas más emblemáticos incluyen "Dios del Olvido", "Aquellos Besos que te di", "No me des tu Adiós mi Amor", "Tú Eres mi Destino", "Doce rosas", "Himno al Amor", "Venecia sin Ti", "Tu Mundo y el Mío", "Joven Dulce y Bonita" y "Ansiedad". Otros de sus éxitos como "Porque te Quiero Hasta el Delirio", "Quiero Volverte a Tener", "Abrázame Fuerte mi Amor" y "Porque Diste Vuelta la Cara" también son reconocidos en el ámbito de la música melódica.

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