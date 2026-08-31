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Los puntajes del triunfo de Instituto ante San Lorenzo: Gallardo manejó el juego y fue figura

El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.

31/08/2026 | 23:11Redacción Cadena 3

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Instituto recibe a San Lorenzo en Alta Córdoba. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Instituto

Marcos Ledesma: 7

Jonatan Galván: 5

Fernando Alarcón: 6

Leonel Mosevich: 6

Giuliano Cerato: 8

Diego Sosa: 7

Matías Gallardo: 8 (Figura)

Gustavo Abregú:6

Jeremías Lazaro: 6

Jhon Córdoba: 5

Matías Tissera:6

San Lorenzo

José Devecchi: 5

Ezequiel Herrera: 5

Emiliano Amor: 5

Danilo Arboleda: 5

Theo Rodríguez Pagano: 6

Ignacio Perruzzi: 5

Nicolas Tripichio: 6

Juan Pablo Álvarez: 4

Matías Reali: 3

Alexis Cuello: 5

Rodrigo Auzmendi: 6

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