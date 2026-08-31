Los puntajes del triunfo de Instituto ante San Lorenzo: Gallardo manejó el juego y fue figura
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.
31/08/2026 | 23:11Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto recibe a San Lorenzo en Alta Córdoba. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)
Instituto
Marcos Ledesma: 7
Jonatan Galván: 5
Fernando Alarcón: 6
Leonel Mosevich: 6
Giuliano Cerato: 8
Diego Sosa: 7
Matías Gallardo: 8 (Figura)
Gustavo Abregú:6
Jeremías Lazaro: 6
Jhon Córdoba: 5
Matías Tissera:6
San Lorenzo
José Devecchi: 5
Ezequiel Herrera: 5
Emiliano Amor: 5
Danilo Arboleda: 5
Theo Rodríguez Pagano: 6
Ignacio Perruzzi: 5
Nicolas Tripichio: 6
Juan Pablo Álvarez: 4
Matías Reali: 3
Alexis Cuello: 5
Rodrigo Auzmendi: 6