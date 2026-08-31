FOTO: Este martes se llevará a cabo la Junta Médica por la muerte de Silvina Luna en Buenos Aires

Buenos Aires, 31 agosto (NA) — A tres años de la muerte de Silvina Luna, ocurrida el 31 de agosto de 2023 a los 43 años en el Hospital Italiano a causa de una insuficiencia renal aguda, se llevará a cabo la Junta Médica este martes en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

La orden del análisis fue emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60 en el contexto del caso que investiga al ex cirujano Aníbal Lotocki, quien enfrenta un juicio por la muerte de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que falleció durante una operación el 15 de abril de 2021 en una clínica ubicada en el barrio porteño de Caballito.

El procedimiento dará inicio a las 10 en la calle Viamonte 2101, donde varios peritos se encargarán de evaluar las circunstancias del fallecimiento de la actriz.

El planteo, presentado el 3 de febrero por el abogado Fernando Burlando, se centra en el "momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo" de Luna y cuestiona "qué tratamiento se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que llevó a la insuficiencia renal progresiva".

Se indaga también sobre "en qué momento habría sido oportuno dicho tratamiento" y se cuestiona la adecuación de los "controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki", para determinar si fueron "los adecuados de acuerdo con el tipo de intervención que llevó a cabo".

Finalmente, se evalúa si el imputado "se encontraba en condiciones —de acuerdo con su experiencia y conocimiento del caso— de intervenir para evitar que el desarrollo de los granulomas causara las consecuencias que tuvo en la salud de la paciente".