Maxi López se defiende ante Wanda Nara y clama por respeto hacia sus hijos

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- A pesar de haber mantenido una buena relación a lo largo de los años, Wanda Nara y Maxi López se vieron envueltos en un nuevo cruce público. Este conflicto surgió tras las declaraciones del exfutbolista en el programa PH: Podemos hablar, donde compartió anécdotas sobre sus vivencias en Rusia.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el exparticipante de MasterChef Celebrity no escatimó en detalles al relatar sus experiencias en el continente europeo. "Tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo", confesó.

Tras sus revelaciones sobre fiestas sexuales y orgías, Wanda Nara reaccionó en sus redes sociales, indignada por cómo su expareja hablaba de "sus infidelidades" con tanta ligereza. "Te recuerdo que llegaste a Rusia casado conmigo", fue parte de su descargo.

Wanda expresó: "Se las perdonó, pero me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que contaste ayer, fueron más de lo que una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré".

La respuesta de Maxi López

Ante la situación, el exfutbolista eligió responder a través de sus redes sociales, aunque luego eliminó el comunicado. En él, negó que sus anécdotas estuvieran relacionadas con su relación con Wanda. "No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange", afirmó.

Maxi continuó: "No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados. El pasado no se puede reescribir según el momento. Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados". En este sentido, recordó que ambos conocen su historia compartida: "Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí, lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos. Yo elegí seguir adelante".