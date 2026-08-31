Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 31 de agosto

Este lunes 31 de agosto, el clima en CABA se presenta con temperaturas que oscilarán entre los 11° y 20°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo con nubes dispersas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura se encuentra en 15° con una sensación térmica de 16°. La humedad es del 80%, lo que puede generar una sensación de bochorno en algunas horas del día. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 m, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el este.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 11° y la máxima de 20°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante la tarde. La presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

En el pronóstico extendido, el martes 1 de septiembre se anticipa un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 9° y 23°. El miércoles, en cambio, se prevén nubes rotas y temperaturas entre 9° y 19°. Para el jueves, se esperan lluvias ligeras con mínimas de 13° y máximas de 16°. Finalmente, el viernes se prevé un clima despejado con temperaturas que irán de 10° a 15°.