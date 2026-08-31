Oficializan aumentos escalonados para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos
Los incrementos se aplicarán en cuatro tramos mensuales a partir de septiembre. Incluyen al personal de la Administración Pública Nacional y a las fuerzas federales. En la nota, los detalles.
31/08/2026 | 07:29Redacción Cadena 3
FOTO: Ministerio de Defensa de la Nación.
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El Gobierno nacional formalizó este lunes las actualizaciones salariales para el personal de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad federales y los empleados de la Administración Pública Nacional.
Los aumentos, instrumentados mediante los decretos 832/2026 y 834/2026, y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, se aplicarán de manera escalonada entre septiembre y diciembre de 2026.
La medida alcanza a trabajadores permanentes y no permanentes comprendidos en el convenio colectivo homologado por el decreto 214/06, así como a regímenes especiales de las fuerzas de seguridad.
Cómo serán los aumentos para los empleados públicos
El acuerdo paritario homologado por el decreto 832/2026 establece los siguientes porcentajes acumulativos, calculados sobre las retribuciones vigentes al último día del mes anterior:
-1,90% a partir del 1° de septiembre
-1,80% desde el 1° de octubre
-1,60% desde el 1° de noviembre
-1,50% desde el 1° de diciembre
Además, se otorgará una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000, de carácter excepcional y por única vez, que se liquidará con los haberes de diciembre. La propuesta oficial cerró en un porcentaje total cercano al 6,8%, más el bono.
El mismo decreto prorroga hasta fin de año el Premio Estímulo a la Asistencia, con actualización de montos, y mantiene las sumas fijas previstas por el decreto 56/20.
La oferta fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó por considerarla insuficiente y anunció posibles medidas de fuerza.
Actualizaciones para las fuerzas de seguridad
Las subas también alcanzan a las distintas fuerzas federales, con actualizaciones específicas sobre haberes mensuales, suplementos y compensaciones:
Gendarmería Nacional Argentina (GNA): haber mensual, suplemento por Funciones de Prevención Barrial y compensación por Recargo de Servicio.
Prefectura Naval Argentina (PNA): haber mensual y compensación por Recargo de Servicio.
Policía Federal Argentina (PFA): haber mensual, suplemento por Zona, Servicio de Policía Adicional y compensaciones de Custodia y Custodia Ferroviaria.
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): ítems del decreto 836/08 y compensación por Recargo de Servicio.
Servicio Penitenciario Federal (SPF): haber mensual, compensaciones por Fijación de Domicilio y Variabilidad de Vivienda, complemento por Función Ejecutiva, suplementos por Zona Sur y Título Académico, entre otros conceptos.
Otras actualizaciones especiales
Mediante el decreto 834/2026 se actualizó el valor de la hora cátedra para el personal docente de la Administración Central:
Septiembre: $8.982
Octubre: $9.144
Noviembre: $9.290
Diciembre: $9.429
También se modificaron remuneraciones de cargos específicos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y de la Curia Castrense.
Para el personal militar que presta servicios en la Antártida, el adicional remuneratorio quedó fijado en valores que van desde $1.598.124 en septiembre hasta $1.677.714 en diciembre.
La oficialización de estos incrementos se produce luego de varias semanas de gestiones y se suma a otras medidas salariales adoptadas en los últimos meses para el sector público y las fuerzas de seguridad.
Informe de Ariel Rodríguez.
Lectura rápida
¿Qué actualizó el Gobierno nacional? Las actualizaciones salariales para el personal de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad federales y los empleados de la Administración Pública Nacional.
¿Quiénes se benefician con estas actualizaciones? Trabajadores permanentes y no permanentes comprendidos en el convenio colectivo homologado por el decreto 214/06.
¿Cuándo se aplicarán los aumentos? De manera escalonada entre septiembre y diciembre de 2026.
¿Cómo se estructuran los aumentos? Se establecen porcentajes acumulativos y una suma fija de $80.000 por única vez.
¿Por qué fue rechazada la oferta por ATE? La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la consideró insuficiente y anunció posibles medidas de fuerza.