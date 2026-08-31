Oficializan aumentos escalonados para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos

El Gobierno nacional formalizó este lunes las actualizaciones salariales para el personal de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad federales y los empleados de la Administración Pública Nacional.

Los aumentos, instrumentados mediante los decretos 832/2026 y 834/2026, y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, se aplicarán de manera escalonada entre septiembre y diciembre de 2026.

La medida alcanza a trabajadores permanentes y no permanentes comprendidos en el convenio colectivo homologado por el decreto 214/06, así como a regímenes especiales de las fuerzas de seguridad.

Cómo serán los aumentos para los empleados públicos

El acuerdo paritario homologado por el decreto 832/2026 establece los siguientes porcentajes acumulativos, calculados sobre las retribuciones vigentes al último día del mes anterior:

-1,90% a partir del 1° de septiembre

-1,80% desde el 1° de octubre

-1,60% desde el 1° de noviembre

-1,50% desde el 1° de diciembre

Además, se otorgará una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000, de carácter excepcional y por única vez, que se liquidará con los haberes de diciembre. La propuesta oficial cerró en un porcentaje total cercano al 6,8%, más el bono.

El mismo decreto prorroga hasta fin de año el Premio Estímulo a la Asistencia, con actualización de montos, y mantiene las sumas fijas previstas por el decreto 56/20.

La oferta fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó por considerarla insuficiente y anunció posibles medidas de fuerza.

Actualizaciones para las fuerzas de seguridad

Las subas también alcanzan a las distintas fuerzas federales, con actualizaciones específicas sobre haberes mensuales, suplementos y compensaciones:

Gendarmería Nacional Argentina (GNA): haber mensual, suplemento por Funciones de Prevención Barrial y compensación por Recargo de Servicio.

Prefectura Naval Argentina (PNA): haber mensual y compensación por Recargo de Servicio.

Policía Federal Argentina (PFA): haber mensual, suplemento por Zona, Servicio de Policía Adicional y compensaciones de Custodia y Custodia Ferroviaria.

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): ítems del decreto 836/08 y compensación por Recargo de Servicio.

Servicio Penitenciario Federal (SPF): haber mensual, compensaciones por Fijación de Domicilio y Variabilidad de Vivienda, complemento por Función Ejecutiva, suplementos por Zona Sur y Título Académico, entre otros conceptos.

Otras actualizaciones especiales

Mediante el decreto 834/2026 se actualizó el valor de la hora cátedra para el personal docente de la Administración Central:

Septiembre: $8.982

Octubre: $9.144

Noviembre: $9.290

Diciembre: $9.429

También se modificaron remuneraciones de cargos específicos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y de la Curia Castrense.

Para el personal militar que presta servicios en la Antártida, el adicional remuneratorio quedó fijado en valores que van desde $1.598.124 en septiembre hasta $1.677.714 en diciembre.

La oficialización de estos incrementos se produce luego de varias semanas de gestiones y se suma a otras medidas salariales adoptadas en los últimos meses para el sector público y las fuerzas de seguridad.

Informe de Ariel Rodríguez.