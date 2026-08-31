En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Oficializan aumentos escalonados para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos

Los incrementos se aplicarán en cuatro tramos mensuales a partir de septiembre. Incluyen al personal de la Administración Pública Nacional y a las fuerzas federales. En la nota, los detalles.

31/08/2026 | 07:29Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Ministerio de Defensa de la Nación.

FOTO: Ministerio de Defensa de la Nación.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Oficializan aumentos escalonados para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos

    Radioinforme 3

    Episodios

El Gobierno nacional formalizó este lunes las actualizaciones salariales para el personal de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad federales y los empleados de la Administración Pública Nacional

Los aumentos, instrumentados mediante los decretos 832/2026 y 834/2026, y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, se aplicarán de manera escalonada entre septiembre y diciembre de 2026.

La medida alcanza a trabajadores permanentes y no permanentes comprendidos en el convenio colectivo homologado por el decreto 214/06, así como a regímenes especiales de las fuerzas de seguridad.

Cómo serán los aumentos para los empleados públicos

El acuerdo paritario homologado por el decreto 832/2026 establece los siguientes porcentajes acumulativos, calculados sobre las retribuciones vigentes al último día del mes anterior:

-1,90% a partir del 1° de septiembre

-1,80% desde el 1° de octubre

-1,60% desde el 1° de noviembre

-1,50% desde el 1° de diciembre

Además, se otorgará una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000, de carácter excepcional y por única vez, que se liquidará con los haberes de diciembre. La propuesta oficial cerró en un porcentaje total cercano al 6,8%, más el bono.

El mismo decreto prorroga hasta fin de año el Premio Estímulo a la Asistencia, con actualización de montos, y mantiene las sumas fijas previstas por el decreto 56/20.

La oferta fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó por considerarla insuficiente y anunció posibles medidas de fuerza.

Actualizaciones para las fuerzas de seguridad

Las subas también alcanzan a las distintas fuerzas federales, con actualizaciones específicas sobre haberes mensuales, suplementos y compensaciones:

Gendarmería Nacional Argentina (GNA): haber mensual, suplemento por Funciones de Prevención Barrial y compensación por Recargo de Servicio.

Prefectura Naval Argentina (PNA): haber mensual y compensación por Recargo de Servicio.

Policía Federal Argentina (PFA): haber mensual, suplemento por Zona, Servicio de Policía Adicional y compensaciones de Custodia y Custodia Ferroviaria.

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): ítems del decreto 836/08 y compensación por Recargo de Servicio.

Servicio Penitenciario Federal (SPF): haber mensual, compensaciones por Fijación de Domicilio y Variabilidad de Vivienda, complemento por Función Ejecutiva, suplementos por Zona Sur y Título Académico, entre otros conceptos.

Otras actualizaciones especiales

Mediante el decreto 834/2026 se actualizó el valor de la hora cátedra para el personal docente de la Administración Central:

Septiembre: $8.982

Octubre: $9.144

Noviembre: $9.290

Diciembre: $9.429

También se modificaron remuneraciones de cargos específicos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y de la Curia Castrense.

Para el personal militar que presta servicios en la Antártida, el adicional remuneratorio quedó fijado en valores que van desde $1.598.124 en septiembre hasta $1.677.714 en diciembre.

La oficialización de estos incrementos se produce luego de varias semanas de gestiones y se suma a otras medidas salariales adoptadas en los últimos meses para el sector público y las fuerzas de seguridad.

Informe de Ariel Rodríguez.

Lectura rápida

¿Qué actualizó el Gobierno nacional? Las actualizaciones salariales para el personal de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad federales y los empleados de la Administración Pública Nacional.

¿Quiénes se benefician con estas actualizaciones? Trabajadores permanentes y no permanentes comprendidos en el convenio colectivo homologado por el decreto 214/06.

¿Cuándo se aplicarán los aumentos? De manera escalonada entre septiembre y diciembre de 2026.

¿Cómo se estructuran los aumentos? Se establecen porcentajes acumulativos y una suma fija de $80.000 por única vez.

¿Por qué fue rechazada la oferta por ATE? La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la consideró insuficiente y anunció posibles medidas de fuerza.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf