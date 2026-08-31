Investigan la muerte de una pareja en 7 de Abril: sospechan de un femicidio seguido de suicidio

FOTO: Investigan la muerte de una pareja en 7 de Abril.

FOTO: Investigan la muerte de una pareja en 7 de Abril.

FOTO: Investigan la muerte de una pareja en 7 de Abril.

La Unidad Fiscal de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal investiga el hallazgo de los cuerpos de una pareja en la localidad de 7 de Abril, departamento Burruyacú, provincia de Tucumán.

El hecho, ocurrido en una zona de monte cercana a la vivienda de las víctimas, es tratado preliminarmente como un presunto femicidio seguido de suicidio.

Hallazgo de los cuerpos

Según fuentes del Ministerio Fiscal, la nuera de la pareja, que residía en una vivienda colindante, advirtió la ausencia de ambos y comenzó a buscarlos. Poco después localizó los cuerpos en un sector de monte próximo al domicilio.

Las tareas periciales en el lugar fueron coordinadas por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale, junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Se realizaron el levantamiento de muestras y los peritajes de rigor.

Identificación de las víctimas

La mujer fue identificada como Yolanda Beatriz Amaya, de 53 años. El hombre, señalado preliminarmente como el autor del hecho y quien posteriormente se habría quitado la vida, fue identificado como René Sierra, de 56 años.

Ambos presentaban heridas de arma de fuego. El horario exacto del suceso aún se encuentra bajo determinación. Se esperan los resultados de las autopsias en las próximas horas para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Avance de la investigación

La causa se tramita en el marco de las competencias de la Unidad Fiscal de Homicidios II. Las autoridades continúan con las diligencias periciales y la recolección de elementos probatorios que permitan establecer con precisión las circunstancias del caso.

El Ministerio Público Fiscal mantiene la investigación en curso y no ha brindado mayores detalles sobre el arma utilizada ni sobre posibles antecedentes de violencia de género, a la espera de los informes técnicos definitivos.

Informe de Rosalía Cazorla.