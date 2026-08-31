El volcán Sinabung en Indonesia erupciona, arrojando ceniza a más de 3.500 metros

Yakarta — El monte Sinabung en Indonesia experimentó una erupción el lunes, lanzando una columna de ceniza negra y humo a 3.500 metros (11.482 pies) sobre la isla de Sumatra. Aunque no se han reportado víctimas ni evacuaciones, las autoridades han advertido a residentes, visitantes y turistas sobre la necesidad de evitar actividades en aldeas cercanas al distrito de Karo, en la provincia de Sumatra del Norte, así como en áreas dentro de un radio de 6 kilómetros (3,7 millas) de la cumbre del volcán.

Las calles, vehículos y edificios de varias aldeas en Karo quedaron cubiertos de ceniza gris. Las autoridades locales comenzaron a distribuir mascarillas para proteger a los residentes de la inhalación de ceniza. Además, el nivel de alerta del volcán fue elevado al segundo más alto, lo que amplió la zona de seguridad alrededor de la montaña, que tiene una altitud de 2.600 metros (8.530 pies).

"Esta erupción se considera una erupción inicial, y es posible que ocurra una erupción mayor", advirtió la jefa de la Agencia Geológica de Indonesia, Lana Saria, en un comunicado. La agencia había observado un aumento en la actividad del monte Sinabung desde mediados de agosto, incluyendo una serie de sismos, lo que llevó a la ampliación del radio recomendado para actividades públicas.

En los últimos años, aproximadamente 30.000 personas han sido desplazadas de sus hogares alrededor del Sinabung debido a la actividad volcánica. Indonesia es un archipiélago de más de 280 millones de habitantes, conocido por su frecuente actividad sísmica. El Sinabung es uno de más de 120 volcanes activos en el país, que se encuentra en el "Anillo de Fuego", un arco de volcanes y líneas de falla que rodea la cuenca del Pacífico.