Andrés Deutsch: del auge de LAPA a su trágico final en Nordelta

Buenos Aires, 31 agosto (NA) – La historia de Andrés "Andy" Deutsch, el empresario que fundó y condujo LAPA durante su expansión más acelerada, es un relato marcado por ascensos vertiginosos, decisiones audaces, tragedias que lo persiguieron durante décadas y un final tan inesperado como simbólico: murió pilotando su propio avión, 12 años después de que la compañía que creó quedara asociada para siempre a la peor catástrofe aérea de la aviación comercial argentina.

Deutsch falleció el 14 de abril de 2014, cuando la aeronave que él mismo comandaba —un Beechcraft Bonanza A36— cayó sobre una vivienda en Nordelta. El impacto provocó un incendio inmediato y dejó dos muertos: él y su esposa, Mónica Weisz.

El accidente ocurrió a pocos minutos del despegue desde el aeropuerto de San Fernando, en un día de condiciones meteorológicas adversas y con un piloto que, según informes posteriores, había decidido volar pese a advertencias de tormentas severas en la zona norte del conurbano.

La muerte de Deutsch reabrió una historia que nunca había terminado de cerrarse: la de Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA), la empresa que él fundó en 1977 y que se convirtió en símbolo de la desregulación de los años ’90.

Bajo su conducción, LAPA pasó de ser una compañía pequeña con vuelos regionales a transformarse en una aerolínea competitiva, con tarifas agresivas, una estética moderna y una estrategia comercial que buscaba desafiar el monopolio estatal de Aerolíneas Argentinas. Deutsch era, para muchos, el rostro de ese modelo: audaz, polémico, obsesionado con la expansión y con una visión empresarial que combinaba riesgo y velocidad.

Pero el 31 de agosto de 1999, todo cambió. El vuelo 3142, un Boeing 737-200 que debía unir Buenos Aires con Córdoba, nunca llegó a despegar. La aeronave avanzó por la pista sin los flaps extendidos, cruzó la avenida Costanera, chocó contra una planta de combustibles y se incendió. Murieron 65 personas.

La tragedia reveló fallas graves en la cultura organizacional de la empresa, presiones operativas, deficiencias en el mantenimiento y una supervisión estatal insuficiente. Deutsch, aunque no estuvo involucrado en la operación del vuelo, quedó marcado para siempre por el desastre.

Tras el accidente, LAPA entró en una crisis irreversible. La empresa perdió pasajeros, rutas y confianza. En 2001, Deutsch vendió la compañía y se retiró del negocio aeronáutico comercial. Sin embargo, nunca dejó de volar. Tenía licencia de piloto privado, acumulaba cientos de horas de vuelo y mantenía una flota personal que incluía aviones de pequeño porte. Para quienes lo conocían, esa continuidad era casi inevitable: Deutsch había construido su vida alrededor de la aviación y, pese a la tragedia, nunca se alejó de los controles.

El día de su muerte, Deutsch despegó desde San Fernando rumbo a Entre Ríos. Minutos después, el Bonanza perdió sustentación y cayó sobre una casa en Nordelta. La aeronave quedó destruida y la vivienda se incendió. Los vecinos intentaron rescatar a la pareja, pero las llamas avanzaron demasiado rápido.

La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil determinó luego que el avión había ingresado en una zona de turbulencia severa y que el piloto perdió el control en un viraje a baja altura, una maniobra crítica en condiciones meteorológicas adversas.

La muerte de Deutsch generó reacciones encontradas. Para algunos, fue el final trágico de un empresario que había vivido siempre al límite. Para otros, un cierre simbólico de una historia marcada por la tragedia.

En los días posteriores, se multiplicaron los relatos sobre su personalidad: reservado, obsesivo, apasionado por la aviación, exigente con sus empleados y profundamente afectado por el accidente de LAPA, aunque nunca habló públicamente de su responsabilidad empresarial.

Quienes trabajaron con él recuerdan que, tras la tragedia de 1999, Deutsch se recluyó durante meses. Dejó de aparecer en eventos públicos, evitó entrevistas y se concentró en negocios ajenos a la aviación comercial. Sin embargo, nunca abandonó la actividad aeronáutica privada. "El avión era su lugar en el mundo", dijo un exdirectivo de LAPA. "Después de lo que pasó, volar era lo único que le daba cierta paz".

La historia de Deutsch también está atravesada por su biografía personal. Nacido en una familia de origen húngaro, sobreviviente indirecto del Holocausto —sus padres escaparon de Europa durante la Segunda Guerra Mundial—, construyó su fortuna desde cero. Comenzó con una empresa de transporte terrestre, luego incursionó en el turismo y finalmente en la aviación. Su estilo de gestión era considerado agresivo, pero también innovador: introdujo tarifas promocionales, modernizó la imagen de la aerolínea y apostó por un modelo de competencia que, hasta entonces, era impensado en la Argentina.

La tragedia de LAPA, sin embargo, se convirtió en un punto de quiebre. La Justicia investigó durante años la responsabilidad de los directivos, pero el proceso terminó sin condenas firmes. Para los familiares de las víctimas, esa falta de justicia fue un golpe tan duro como el accidente. Muchos de ellos siguieron reclamando durante décadas y, cada aniversario, recordaron que la tragedia no fue un hecho aislado, sino el resultado de una cadena de negligencias.

La muerte de Deutsch en 2014 cerró una historia que había comenzado 37 años antes, cuando fundó LAPA. Su vida quedó marcada por dos accidentes: uno que no protagonizó, pero que lo persiguió para siempre; y otro que lo encontró en los controles de su propio avión. Murió como vivió: volando.

A 27 años de la tragedia de LAPA y 12 de la muerte de su fundador, la historia de Andrés Deutsch sigue siendo un espejo de la aviación argentina: un relato de ambiciones, fallas, aprendizajes y heridas que todavía no terminan de cicatrizar.