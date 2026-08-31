Bessent buscará apoyo internacional en el G20 para medidas económicas de Estados Unidos

ASHEVILLE, Carolina del Norte, EE.UU. — El secretario del Tesoro, Scott Bessent, intentará movilizar a las principales economías del mundo en un contexto complicado, donde Estados Unidos ha cambiado el orden internacional a través de aranceles impuestos a aliados y una escalada de conflictos con Irán, que han elevado los precios de la gasolina.

Bessent liderará las discusiones entre los ministros de finanzas del Grupo de los 20 el lunes y martes, buscando centrar la atención en varios temas clave, desde el crecimiento económico hasta el aumento de la deuda. Sin embargo, estas reuniones ocurren en un momento de tensión, justo después de que se reanudaran las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, así como un aumento en las fricciones comerciales con Canadá, tras el colapso de las negociaciones que resultó en la imposición de nuevos aranceles.

El ex subsecretario de Estado para Asuntos Europeos, Daniel Fried, advirtió que Estados Unidos podría enfrentar dificultades para movilizar a sus aliados habituales bajo las actuales circunstancias. Para obtener apoyo internacional, Bessent y otros funcionarios tendrán que prestar más atención a las consultas con sus aliados, algo que no se ha visto en los últimos meses.

Bessent busca que otros países colaboren con Washington para aislar a Irán, presionando para que este país capitule en un conflicto que ya supera los seis meses. Aunque el gobierno estadounidense volvió a atacar a Irán el domingo, había indicado previamente su intención de enfocarse en la presión económica en lugar de acciones militares para lograr sus objetivos.

El secretario del Tesoro declaró a la prensa que el Tesoro tiene la intención de imponer sanciones a otro banco y que el gobierno está preparado para ejercer "violencia financiera" si es necesario. Hasta ahora, el presidente Donald Trump no ha llevado a cabo las amenazas de un "Día D económico" para Irán, limitándose a emitir advertencias a sus socios comerciales, siendo China el mayor comprador de petróleo iraní un desafío particular.

Bessent también mencionó que "todas las opciones están sobre la mesa" respecto a sancionar a Beijing por sus compras continuadas de petróleo iraní.

Las reuniones del G20 se celebran en Asheville, una ciudad que fue devastada por el huracán Helene en septiembre de 2024, que causó más de 250 muertes y daños que ascienden a casi 80.000 millones de dólares desde Florida hasta las Carolinas. Bessent considera que la reconstrucción de Asheville es un símbolo adecuado para las conversaciones sobre crecimiento económico.

El secretario del Tesoro afirmó que "queremos que el resto del mundo se sume a nuestra agenda de crecimiento, que incluye la desregulación, la independencia energética y la discusión sobre desequilibrios globales, regulaciones bancarias y reestructuración de deuda soberana para países en desarrollo". Además, subrayó que "el mundo enfrenta una montaña de deuda, y es fundamental crecer para salir de esta situación".