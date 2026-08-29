Patricia Bullrich destrabó la reforma política y el debate volverá al Senado en septiembre

Patricia Bullrich logró destrabar las negociaciones con los bloques aliados y el debate por la reforma política volverá al Senado en septiembre. La jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta acordó reabrir la discusión en comisión luego de los reclamos del PRO y la UCR, que exigían avanzar con el proyecto de Ficha Limpia sin quedar atado a la eliminación de las PASO.

El entendimiento alcanzado contempla retomar el debate durante septiembre y discutir ambos temas dentro de un mismo proyecto. La decisión busca evitar una nueva ruptura con los sectores dialoguistas, cuyos votos resultan determinantes para que el oficialismo pueda avanzar con su agenda legislativa.

La negociación se activó a partir del planteo de la senadora chubutense Edith Terenzi, quien había reclamado que se fijara una fecha para tratar Ficha Limpia. La iniciativa es una de las principales banderas legislativas del PRO y también cuenta con respaldo de sectores de la UCR.

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Bullrich consiguió contener el reclamo y encauzar nuevamente la discusión. El oficialismo abrirá la comisión que preside Agustín Coto para retomar el cuarto intermedio que había quedado establecido en mayo.

El Gobierno quiere eliminar las PASO

Aunque aceptó reabrir la negociación, La Libertad Avanza mantiene a la eliminación de las PASO como el eje central de la reforma política.

En la Casa Rosada sostienen que las primarias obligan al Estado a financiar internas partidarias y consideran que son los propios partidos los que deberían tener la potestad de definir sus candidatos.

El proyecto también contempla eliminar el financiamiento público de las campañas electorales, aunque se mantendrían los fondos destinados al funcionamiento institucional de los partidos.

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La iniciativa incluye además modificaciones en los requisitos para la conformación y permanencia de los partidos políticos, nuevas exigencias de afiliación, restricciones a la participación extranjera en campañas y cambios vinculados con la elección de representantes del Parlasur.

PRO y UCR ponen límites al oficialismo

El principal desafío para el Gobierno está en conseguir los votos necesarios. El PRO y la UCR ya dejaron en claro que no están dispuestos a acompañar la eliminación de las PASO tal como está planteada.

El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, presentó una propuesta para que las primarias sean optativas, aunque aclaró que su partido no respaldará directamente su eliminación.

La situación obliga a Bullrich a mantener abierto el diálogo con los bloques aliados. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores, mientras que la UCR suma diez y el PRO tres. Esos 13 votos pueden resultar decisivos para construir una mayoría.

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Además, cualquier modificación de las leyes electorales necesita mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

Por eso, el oficialismo deberá negociar tanto con los partidos aliados como con los espacios provinciales para evitar que el proyecto vuelva a quedar trabado.

Una reforma clave para el Gobierno de Milei

La reforma política adquirió especial importancia dentro de la estrategia oficialista de cara a 2027. En el Gobierno consideran que eliminar las PASO permitiría modificar el funcionamiento del sistema electoral y darle mayor autonomía a los partidos para definir sus candidaturas.

La Mesa Política, encabezada por Karina Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli, también considera que el cambio es relevante para la estrategia electoral del presidente Javier Milei.

Sin embargo, los gobernadores aliados todavía no dieron una señal definitiva a favor de la eliminación de las primarias, por lo que las conversaciones continuarán durante las próximas semanas.

Bullrich apuesta ahora a una negociación pragmática para conseguir los votos. El objetivo será alcanzar un texto que pueda reunir consensos suficientes sin resignar el principal objetivo del Gobierno.

El oficialismo ya había intentado eliminar las PASO en 2024, cuando la medida formó parte del proyecto de Ley Bases, pero finalmente tuvo que retirar ese capítulo para facilitar los acuerdos. En 2025, el Congreso solo consiguió suspender las primarias para ese proceso electoral.

Ahora, con el debate previsto para septiembre de 2026, el Gobierno vuelve a poner la reforma política sobre la mesa. La discusión por las PASO y Ficha Limpia promete convertirse en uno de los principales focos de negociación en el Senado durante las próximas semanas.