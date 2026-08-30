Clima en CABA: cómo estará el tiempo este domingo 30 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 85%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 0.51 m/s desde el norte. La presión atmosférica se encuentra en 1016 hPa.

El clima hoy domingo 30 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad que se mantendrá alta durante el día. No se esperan lluvias, y la visibilidad se mantendrá óptima. El cielo permanecerá mayormente nublado a lo largo de la jornada.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un leve ascenso en las temperaturas. El lunes 31 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 21°. El martes 1 de septiembre, se espera un cielo despejado, con mínimas de 11° y máximas de 15°. El miércoles 2 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 18°. Finalmente, el jueves 3 de septiembre, se prevé un cielo parcialmente nublado, con mínimas de 13° y máximas de 21°.