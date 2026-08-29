Los vieron tirando basura en un baldío de Córdoba y terminaron detenidos: secuestraron la camioneta

FOTO: Los vieron tirando basura en un baldío de Córdoba y terminaron detenidos.

Tres hombres fueron detenidos en la ciudad de Córdoba luego de ser sorprendidos mientras arrojaban basura en un terreno baldío. El procedimiento ocurrió en barrio Los Granados y quedó registrado en imágenes.

El operativo se realizó en las últimas horas en inmediaciones de las calles Agustín Roque y Juan García Martínez, donde personal de la Policía de Córdoba intervino tras detectar a los tres hombres arrojando residuos en el lugar.

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Arrojaron basura en un sitio baldío y terminaron detenidos



???? B° Los Granados | La Policía de Córdoba detuvo a tres individuos, tras ser sorprendidos arrojando residuos en un sitio baldío del sector. Durante el procedimiento se secuestró una camioneta en la que se… pic.twitter.com/Jk8EyAE89v — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 29, 2026

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Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a los involucrados y además secuestraron una camioneta Chevrolet S10, en la que se movilizaban al momento de cometer la infracción.

Luego de ser interceptados, los tres hombres fueron trasladados a una sede policial y quedaron a disposición de la autoridad competente.

Según informó la Policía, los involucrados fueron puestos a disposición de la Justicia como supuestos infractores al Código de Convivencia Ciudadana.

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El caso vuelve a poner el foco sobre la disposición ilegal de residuos en terrenos baldíos y espacios no habilitados de la ciudad. En esta oportunidad, el accionar de los involucrados fue detectado por la Policía y terminó con tres detenidos y el secuestro del vehículo utilizado para trasladarse.