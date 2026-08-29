Los vieron tirando basura en un baldío de Córdoba y terminaron detenidos: secuestraron la camioneta
Tres hombres fueron sorprendidos mientras arrojaban residuos en un sitio baldío de barrio Los Granados. El procedimiento quedó registrado y la Policía también incautó el vehículo en el que se trasladaban.
29/08/2026 | 19:42Redacción Cadena 3
FOTO: Los vieron tirando basura en un baldío de Córdoba y terminaron detenidos.
Tres hombres fueron detenidos en la ciudad de Córdoba luego de ser sorprendidos mientras arrojaban basura en un terreno baldío. El procedimiento ocurrió en barrio Los Granados y quedó registrado en imágenes.
El operativo se realizó en las últimas horas en inmediaciones de las calles Agustín Roque y Juan García Martínez, donde personal de la Policía de Córdoba intervino tras detectar a los tres hombres arrojando residuos en el lugar.
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Arrojaron basura en un sitio baldío y terminaron detenidos— Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 29, 2026
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Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a los involucrados y además secuestraron una camioneta Chevrolet S10, en la que se movilizaban al momento de cometer la infracción.
Luego de ser interceptados, los tres hombres fueron trasladados a una sede policial y quedaron a disposición de la autoridad competente.
Según informó la Policía, los involucrados fueron puestos a disposición de la Justicia como supuestos infractores al Código de Convivencia Ciudadana.
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El vehículo atmosférico fue interceptado en San Lorenzo después de que la maniobra fuera filmada desde el aire. Como el conductor tampoco contaba con la documentación reglamentaria, el camión fue trasladado al corralón municipal. Video en la nota.
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El caso vuelve a poner el foco sobre la disposición ilegal de residuos en terrenos baldíos y espacios no habilitados de la ciudad. En esta oportunidad, el accionar de los involucrados fue detectado por la Policía y terminó con tres detenidos y el secuestro del vehículo utilizado para trasladarse.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? Tres hombres fueron detenidos por arrojar basura en un terreno baldío.
¿Quiénes fueron detenidos? Tres hombres que arrojaban residuos en barrio Los Granados.
¿Cuándo sucedió el operativo? En las últimas horas, según el informe de la Policía.
¿Dónde se realizó el procedimiento? En inmediaciones de las calles Agustín Roque y Juan García Martínez.
¿Por qué fueron detenidos? Por ser supuestos infractores al Código de Convivencia Ciudadana.