El FBI modifica su política sobre la prostitución en procesos de contratación

FOTO: El FBI ya no considera la prostitución como veto automático para contratar a un solicitante

WASHINGTON — El FBI ha decidido retirar la prohibición absoluta que impedía la contratación de personas que hayan tenido encuentros sexuales con prostitutas, adoptando un enfoque más matizado para evaluar a los solicitantes con este tipo de antecedentes. Esta decisión responde a la necesidad de adaptar los criterios de reclutamiento a un contexto más amplio, según informan fuentes cercanas al tema.

La eliminación de esta descalificación automática es parte de un cambio más amplio en las prácticas de reclutamiento dentro de las agencias federales. En años recientes, el FBI ya había flexibilizado su postura respecto al consumo de marihuana por parte de los candidatos, lo que ha generado preocupaciones entre algunos agentes, tanto activos como retirados, sobre una posible relajación en los estándares de contratación mientras la agencia enfrenta un éxodo de personal.

A pesar de la nueva política, el FBI aún descartará a aquellos solicitantes que hayan incurrido en prostitución en los últimos diez años, si lo han hecho tres o más veces, o si lo hicieron mientras ocupaban un cargo de confianza, como en el ámbito de la seguridad pública. Para los demás casos, se permitirá una evaluación más profunda del contexto de la conducta, en lugar de considerarla un motivo de rechazo automático.

La implementación de este cambio aún no tiene un impacto claro, ya que muchas personas que han estado involucradas en prostitución podrían seguir siendo descalificadas tras el proceso de verificación. Esto incluye evaluaciones por parte de poligrafistas y funcionarios de seguridad del FBI.

La agencia ha señalado que este cambio busca reconocer que ciertos candidatos, como exmiembros de las fuerzas armadas, podrían haber incurrido en esta práctica en lugares donde es legal. También considera las circunstancias en las que algunos solicitantes podrían haber sido víctimas de abuso sexual en su juventud.