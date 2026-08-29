Operación conjunta libera buque turco capturado por piratas frente a Somalia

MOGADISCIO, Somalia (AP) — El Ministerio de Defensa de Somalia anunció el sábado que fuerzas de Turquía y Somalia lograron liberar el MV LUTUF, un buque de origen turco que había sido secuestrado por piratas en las costas somalíes.

El buque, que navegaba bajo bandera de Camerún, había sido capturado el 17 de agosto en la región de Nugaal, en el estado de Puntlandia. Durante la operación de rescate, las fuerzas destruyeron cuatro embarcaciones utilizadas por los piratas y se reportó la muerte de 14 presuntos secuestradores, según lo indicado por el Ministerio.

Los piratas que sobrevivieron al ataque huyeron del buque, lo que permitió que las fuerzas tomaran el control de la embarcación. Esta operación se enmarca dentro de un acuerdo de cooperación en defensa entre Somalia y Turquía, cuyo objetivo es reforzar la seguridad marítima, proteger la costa de Somalia y combatir la piratería en la región.

El Ministerio no ofreció detalles sobre posibles bajas ni el estado de la tripulación que se encontraba a bordo del buque durante el ataque.

Abdullahi Warsame, un residente de la comunidad Jiifle en el distrito de Godob Jiiraan, en la región de Nugaal, confirmó a The Associated Press que tanto la embarcación como su tripulación habían sido liberadas.

El secuestro del MV LUTUF ha generado una creciente preocupación por el resurgimiento de la piratería en las costas somalíes, una problemática que había disminuido en los últimos años.