Así fue el golazo de penal de Sofía Cairó que consagró campeonas del mundo a Las Leonas
La defensora fue la encargada de meter el penal que le dio la tercera Copa del Mundo a la Selección Argentina. Mirá el video.
29/08/2026 | 13:20Redacción Cadena 3
FOTO: Sofía Cairó metió el gol del título para Las Leonas (Foto: @argentina.hockey).
Las Leonas le ganaron a Países Bajos la final del mundial y se consagraron campeonas del mundo por tercera vez en su historia.
Las dirigidas por Fernando Ferrara se impusieron 3-1 en los penales australianos tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.
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Hockey. Las Leonas, históricas: vencieron a Países Bajos en los penales y son campeonas del mundo
El equipo escribió una nueva página dorada al ganarle 3-1 en los penales australianos. Las neerlandesas se habían puesto en ventaja y las argentinas igualaron en el último cuarto gracias a María José Granatto. Cristina Cosentino, la gran figura.
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El conjunto Albiceleste empezó perdiendo el partido tras el gol de Yibbi Jansen, que puso en ventaja al conjunto europeo. El empate argentino llegó en el último cuarto con gol de María José Granatto.
Pero todo se definió en los penales australianos y fue la defensora Sofía Cairó quien se encargó de ponerle un punto final al encuentro con un verdadero golazo, para darle la tercera Copa del Mundo a Las Leonas.
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?????? ¡¡SON HISTORIA PURA!! ¡SOFI CAIRO MARCÓ SU PENAL Y LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO POR TERCERA VEZ EN SU HISTORIA! ¡LA TERCERA ESTRELLA LLEGÓ PARA EL HOCKEY FEMENINO! ??????— SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026
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Lectura rápida
¿Quién ganó la final del mundial?
Las Leonas ganaron a Países Bajos.
¿Cuál fue el resultado en los penales?
Las Leonas se impusieron 3-1 en los penales australianos.
¿Quién fue el director técnico del equipo argentino?
El director técnico fue Fernando Ferrara.
¿Qué jugador anotó el gol del empate argentino?
El gol del empate fue anotado por María José Granatto.
¿Cuántas Copas del Mundo ha ganado Las Leonas?
Las Leonas han ganado tres Copas del Mundo.