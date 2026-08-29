Así fue el golazo de penal de Sofía Cairó que consagró campeonas del mundo a Las Leonas

FOTO: Sofía Cairó metió el gol del título para Las Leonas (Foto: @argentina.hockey).

Las Leonas le ganaron a Países Bajos la final del mundial y se consagraron campeonas del mundo por tercera vez en su historia.

Las dirigidas por Fernando Ferrara se impusieron 3-1 en los penales australianos tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

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El conjunto Albiceleste empezó perdiendo el partido tras el gol de Yibbi Jansen, que puso en ventaja al conjunto europeo. El empate argentino llegó en el último cuarto con gol de María José Granatto.

Pero todo se definió en los penales australianos y fue la defensora Sofía Cairó quien se encargó de ponerle un punto final al encuentro con un verdadero golazo, para darle la tercera Copa del Mundo a Las Leonas.

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?????? ¡¡SON HISTORIA PURA!! ¡SOFI CAIRO MARCÓ SU PENAL Y LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO POR TERCERA VEZ EN SU HISTORIA! ¡LA TERCERA ESTRELLA LLEGÓ PARA EL HOCKEY FEMENINO! ??????



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