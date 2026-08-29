La inflación volvería a perforar el 2% en agosto: cuánto estiman las consultoras

FOTO: Una consultora anticipó una desaceleración de la inflación en agosto. (Archivo/NA)

La inflación de agosto se ubicaría en torno al 1,6% en el Gran Buenos Aires, de acuerdo con la estimación de C&T Asesores Económicos. El dato representa una desaceleración respecto de julio.

María Castiglioni, licenciada en Economía y directora de la consultora, explicó a Cadena 3 que la moderación estuvo vinculada principalmente con el menor impacto de los factores estacionales. "Buena parte de esta diferencia tiene que ver con las cuestiones estacionales que impulsaron la inflación en julio, fundamentalmente los rubros ligados al turismo", señaló.

Según el relevamiento, los alimentos y las bebidas registraron un incremento del 1,9%. La suba estuvo impulsada especialmente por las frutas y verduras durante la última parte del mes, mientras que el resto de los productos presentó pocas variaciones.

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Castiglioni indicó que los demás rubros no mostraron una aceleración significativa. Sin embargo, los servicios regulados volvieron a encabezar los aumentos, como ocurrió durante los meses anteriores. "Mucho de esto tiene como contracara la reducción de subsidios, sobre todo en el caso del transporte de pasajeros", precisó.

En contraste, los bienes aumentaron por debajo del promedio general. La economista mencionó particularmente a la indumentaria, cuyos precios continúan con variaciones considerablemente menores que las del resto de los rubros.

De acuerdo con Castiglioni, este comportamiento se produce en medio de una normalización de los precios relativos, luego de las distorsiones provocadas durante los años de cepo y brecha cambiaria.

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Informe de Guillermo López.