El Frente Cívico pidió apartar a Flores: "Hay una responsabilidad ética que no se puede ocultar"

El legislador provincial, Walter Nostrala, del Frente Cívico, reiteró el pedido de la oposición para apartar de la Legislatura de Córdoba a Ramón "Cañito" Flores, en medio de la investigación por los casos de abuso sexual y grooming en el norte provincial.

En diálogo con Cadena 3, Nostrala cuestionó la decisión del oficialismo de otorgarle una licencia a Flores y sostuvo que el dirigente debe dejar su banca por una "responsabilidad ética", aunque no esté acusado de participar en los delitos investigados. "El Frente Cívico, como el resto de la oposición, pide la separación del legislador Flores. El otro día se intentó, pero no se pudo porque el oficialismo tiene los votos necesarios e impuso otorgarle una licencia", señaló.

El dirigente opositor apuntó especialmente contra la designación de colaboradores vinculados al legislador que, según afirmó, cuentan con antecedentes penales por delitos graves. "Nos parece que tiene que dejar la banca ya. Hay una cuestión ética y una responsabilidad por parte del legislador que no se pueden ocultar", expresó.

Y agregó: "Haber designado como asistentes a personas con antecedentes por delitos graves, como abuso sexual de menores, obliga a tomar una definición. No debe continuar en su banca".

Nostrala aclaró que su planteo no implica interferir en la investigación judicial y destacó el trabajo realizado por la fiscalía a cargo del expediente. "Hay que dejar que la Justicia avance con absoluta libertad. Estamos viendo que la fiscal trabaja aceleradamente, con seriedad y está concentrada en el tema", indicó.

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Además, calificó como "gravísimo" lo descubierto en el norte de Córdoba y consideró necesario establecer el alcance completo de los hechos. "Hay que investigar lo que pasó con este grupo de bestias", afirmó.

Consultado sobre otros legisladores oficialistas y opositores que fueron imputados en diferentes causas y que también solicitaron licencias, Nostrala sostuvo que existen diferencias por la naturaleza de los delitos investigados. "Hay delitos y delitos. Acá estamos hablando de menores y de abusos sexuales. Son delitos que no se pueden comparar con otros", manifestó.

También remarcó que Flores no se encuentra acusado en la causa, pero insistió en que debe responder políticamente por la selección de sus colaboradores. "Lo que señalamos, aunque no haya una denuncia contra el legislador, es una responsabilidad ética. No se puede designar como asistentes a personas con antecedentes penales. Esto no debería estar permitido y merece una sanción", sostuvo.

Finalmente, Nostrala admitió que desconoce hasta dónde puede extenderse la investigación, pero advirtió que continuamente aparecen nuevos implicados. "Cada vez que abrimos un diario o vemos las noticias aparece un nuevo detenido o un nuevo personaje de esta mugre que ha abusado de menores. Ojalá la Justicia vaya hasta el fondo", concluyó.

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Informe de Guillermo López.