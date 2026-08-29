Robo en un minimarket: cuatro menores de 13, 14 y 15 años fueron aprehendidos con un revólver

Cuatro adolescentes, de entre 13 y 15 años, fueron aprehendidos durante la noche del viernes luego de un robo en un minimarket ubicado en la zona de Maipú y Cochabamba. El hecho ocurrió cerca de las 23.30 y fue alertado a la Central 911.

Según informó la Policía, la empleada del comercio denunció que un grupo de jóvenes había ingresado al lugar y sustraído mercadería y dinero en efectivo. Además, señaló que uno de ellos habría exhibido un arma de fuego durante el episodio.

Personal de la Brigada Motorizada realizó un patrullaje por la zona y logró localizar a los cuatro adolescentes. Durante el procedimiento se secuestró un revólver sin numeración visible y sin municiones, además de mercadería recuperada y 160 mil pesos en efectivo.

Los involucrados tienen 13, 13, 14 y 15 años, por lo que todos son menores de edad. Tras las aprehensiones, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 16ª, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

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El arma encontrada no tenía municiones al momento del secuestro y tampoco presentaba una numeración visible. La Policía también recuperó parte de los elementos que habían sido sustraídos del comercio.

La intervención se produjo pocos minutos después de la denuncia y permitió localizar al grupo en las inmediaciones. La investigación busca determinar la participación que tuvo cada uno de los adolescentes en el robo. Por tratarse de cuatro menores de edad, sus identidades no fueron difundidas y la situación quedó bajo intervención de las autoridades judiciales competentes.