Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este sábado 29 de agosto

El clima en Córdoba para este sábado 29 de agosto se caracteriza por un cielo cubierto de nubes, lo que generará una sensación de frescura en la tarde. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se mantiene en un 35%, lo que contribuye a un ambiente seco y agradable.

En cuanto a las condiciones del viento, se registra una velocidad de 4 m/s proveniente del norte, lo que puede generar una ligera brisa en la tarde. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. A lo largo del día, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas, sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con precauciones ante el viento.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el domingo 30 de agosto habrá un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 11° y máximas de 22°. El cielo estará parcialmente nublado, lo que permitirá disfrutar de un día más cálido. Para los días siguientes, se prevén temperaturas que oscilarán entre los 12° y 28°, con cielos despejados y agradables.

En resumen, este sábado 29 de agosto en Córdoba se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones del viento y la temperatura.