La UIC pidió más gas para la industria y advirtió por los costos: "Faltan caños"

FOTO: La Unión Industrial de Córdoba alertó por la falta de gas. (ilustrativa)

El presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), José Manueli, reclamó avanzar con obras de infraestructura para garantizar el abastecimiento de gas al sector productivo y advirtió por el fuerte incremento de los costos durante los meses de invierno.

En diálogo con Cadena 3, el dirigente explicó que la industria cordobesa atravesó durante este invierno alrededor de 35 días de restricciones y tuvo que afrontar mayores costos para acceder al gas, en un contexto de menor nivel de actividad y consumo retraído.

“Lo que necesitamos es asegurar” el suministro, señaló Manueli, quien aclaró que el problema energético de la región no responde a una falta de gas en Argentina, sino principalmente a la capacidad de transporte disponible.

“Faltan caños”, resumió el titular de la UIC.

El impacto del GNL en las industrias

Manueli explicó que este año se produjo un cambio en el esquema de abastecimiento de gas para la Región Centro. Según detalló, Córdoba contaba con una combinación de suministro proveniente de las cuencas Norte y Neuquina, aunque en la práctica el gas utilizado llegaba mayoritariamente desde la Cuenca Neuquina.

El nuevo esquema permitió reducir costos en condiciones normales, pero la situación cambió durante el invierno, cuando la prioridad de abastecimiento quedó centrada en los usuarios residenciales.

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Ante la insuficiencia de gas, las industrias quedaron sujetas a restricciones y debieron recurrir a contratos de gas natural licuado (GNL).

El problema se agravó por el incremento internacional del precio del GNL. Manueli señaló que pasó de valores de entre 12 y 13 dólares por millón de BTU a más de 20 dólares.

A esto se sumó, según explicó, que la nueva normativa fue implementada entre marzo y abril y las empresas debieron concretar sus contratos durante mayo, lo que generó dificultades especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

“Fue un doble golpe”, resumió el presidente de la UIC.

El gas llegó a triplicarse durante el invierno

El incremento del costo tuvo un fuerte impacto sobre las empresas. Manueli señaló que, al analizar el precio por metro cúbico, el valor llegó a triplicarse durante el invierno.

El dirigente remarcó que Argentina cuenta con gas a precios competitivos en comparación con otros mercados internacionales, pero sostuvo que los mayores costos derivados del GNL durante los meses de mayor demanda afectaron a las industrias.

De cara al próximo invierno, la preocupación central pasa por evitar que las empresas deban volver a enfrentar períodos prolongados de restricciones y sobrecostos.

Entre las alternativas que deben contemplar las industrias aparecen la compra anticipada de GNL, la reprogramación de la producción o la reducción temporal de la actividad durante los períodos de restricción.

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La obra que la industria espera para Córdoba

Para Manueli, una solución estructural requiere ampliar la capacidad de transporte de gas desde las zonas productoras.

El titular de la UIC destacó una obra de TGS que está prevista para finalizar este año y que permitirá mejorar el abastecimiento en Buenos Aires, con un beneficio indirecto para la Región Centro.

Sin embargo, sostuvo que para resolver definitivamente el problema de Córdoba será necesario avanzar con un gasoducto específico hacia La Carlota.

Según explicó, esa infraestructura permitiría garantizar un suministro más estable y competitivo durante todo el año.

La obra forma parte de la agenda de la Unión Industrial de Córdoba y también fue incorporada por el Gobierno provincial entre los temas a trabajar con el sector energético nacional.

Manueli consideró que no se trata de una solución inmediata, pero estimó que podría permitir que hacia 2028 Córdoba deje atrás las dificultades actuales vinculadas al abastecimiento de gas industrial.

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Reforma tributaria y competitividad

El presidente de la UIC también planteó la necesidad de acelerar las reformas destinadas a mejorar la competitividad de las empresas argentinas.

Manueli sostuvo que las industrias tienen tareas pendientes puertas adentro para mejorar su eficiencia, pero consideró que también existen factores externos que exceden a las compañías, como la infraestructura y la presión tributaria.

En ese sentido, señaló que la apertura económica ya genera una competencia directa con el resto del mundo y que las empresas no pueden esperar varios años para que se discutan reformas estructurales.

“Esperar dos, tres años hasta que la política pueda tratar, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria” implica un riesgo para el entramado productivo, sostuvo.

El dirigente planteó la necesidad de trabajar junto al Gobierno de Córdoba y la Nación para acelerar una agenda de reformas que, según consideró, no alcanza únicamente al sector industrial, sino que atraviesa a distintos sectores de la economía.

Preocupación por la industria automotriz

Consultado sobre la situación de la industria automotriz cordobesa y el anuncio de reducción de turnos, Manueli describió un escenario todavía desafiante para el segundo semestre.

El dirigente explicó que la actividad continúa con un comportamiento irregular, con meses de mayor movimiento y otros de menor nivel, en medio de un proceso de transformación de la economía argentina.

También destacó los cambios que atraviesa la industria automotriz, con una mayor especialización en vehículos tipo pick up y determinados conjuntos mecánicos, además de nuevos proyectos que inicialmente utilizan una elevada proporción de componentes importados y luego avanzan gradualmente en la nacionalización de piezas.

Para Manueli, el principal desafío vuelve a ser la competitividad.

Mencionó proyectos vinculados con Toyota, Volkswagen, Ford y Stellantis, muchos de ellos orientados a incrementar las exportaciones hacia otros países de América Latina.

El dirigente sostuvo que las empresas necesitan reducir sus estructuras de costos para poder competir en dólares y acceder a nuevos mercados.

“Hay que acelerar las agendas”, planteó Manueli, al advertir que el escenario será cada vez más exigente para los distintos sectores económicos.

También señaló que el aumento de la oferta de productos le otorga más alternativas al consumidor y vuelve todavía más desafiante sostener los volúmenes de producción y ventas.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.