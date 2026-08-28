Lucas necesita una silla motorizada para recuperar la autonomía: cómo ayudarlo

La historia de Lucas, un adolescente de Rosario, visibiliza una vez más las dificultades que atraviesan muchas familias para acceder a los recursos necesarios que garantizan una mínima calidad de vida. Su silla de ruedas motorizada, que le permitía movilizarse de manera autónoma, se rompió y desde entonces la familia no ha podido repararla ni reemplazarla, lo que dejó a Lucas en una situación de dependencia total.

Analia Goytea contó que su hijo tiene atrofia muscular espinal (AME) tipo 2, una enfermedad que provoca una pérdida progresiva de fuerza muscular. Hasta noviembre del año pasado utilizaba una silla motorizada que le permitía desplazarse con independencia, ir a la escuela y salir solo. Pero el equipo se rompió y ya no tiene reparación posible. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo con Analía: 3417400326.

“Yo con la silla motor soy súper independiente. Voy para todos lados, no me quedo quieto ni un segundo”, contó el joven a Cadena 3 Rosario. La rotura de la silla modificó por completo esa rutina: ahora utiliza una silla convencional y necesita que otra persona lo empuje para poder trasladarse.

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La diferencia no está solamente en la movilidad. Para su familia, recuperar la silla significa que pueda volver a hacer actividades cotidianas sin depender permanentemente de alguien.

“La silla motor me ayudaría un montón para poder seguir siendo más independiente como era cuando tenía la silla”, explicó.

La familia necesita alrededor de 2,6 millones de pesos para adquirir una nueva. Es un monto que, según contó su madre, resulta difícil de alcanzar con los ingresos actuales del hogar.

La mujer trabaja durante los fines de semana y además se ocupa de su hijo. Su pareja, que trabaja de manera independiente, también atraviesa dificultades laborales. Ambos tienen más de 50 años y, según relató, conseguir trabajo se volvió cada vez más complicado.

La situación económica ya había obligado a la familia a buscar distintas formas de reunir dinero cuando compraron la silla anterior, hace aproximadamente tres años. Aquella vez recurrieron a préstamos, rifas y otras alternativas para poder adquirir un equipo que, además, ya era usado.

Ahora deben afrontar nuevamente el mismo problema, pero con una necesidad más urgente: la silla que necesitan no sólo facilita sus desplazamientos, sino que le permite conservar el mayor grado posible de independencia frente a una enfermedad que avanza con el tiempo.

“Esa silla tiene la libertad para hacer lo que le gusta: salir, ir, pasear, venir solo de la escuela, no estar con nosotros encima todo el tiempo”, resumió Analia.

Informe de Agostina Meneghetti.