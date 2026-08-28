Hoyos se refirió a la llegada del Kily González y su futuro en Inter Miami

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- Ángel Guillermo Hoyos expresó este viernes sus impresiones sobre la llegada de Cristian "Kily" González como nuevo entrenador de Inter Miami, mostrando su disposición a seguir colaborando dentro del club.

Tras la oficialización del acuerdo con el ex DT de Rosario Central, Unión y Platense, González asumirá su cargo una vez que obtenga los permisos laborales necesarios en Estados Unidos, mientras que Hoyos se mantendrá al mando del equipo en forma interina hasta entonces.

"Cuando venga el Kily seguramente nos juntaremos y conversaremos", comentó Hoyos en la conferencia de prensa posterior al entrenamiento. El cordobés de 63 años destacó su compromiso con la institución y con el nuevo cuerpo técnico durante este proceso de transición.

Antes de tomar el mando interino, Hoyos ya formaba parte de la estructura del club, donde se desempeñaba como director de estrategia. Su próxima tarea será dialogar con González y la dirigencia para definir su rol tras la llegada del nuevo entrenador.

En cuanto a la posible influencia de Lionel Messi en la elección del Kily González, Hoyos reconoció que jugadores de esa categoría pueden tener un impacto en ciertas decisiones institucionales, citando el caso de Boca, que podría consultar a Leandro Paredes, un referente del club.

No obstante, el actual entrenador desmintió que la contratación del Kily haya sido una imposición del capitán de la Selección argentina. "No, no, no. Es la institución", fue su respuesta ante la pregunta sobre la supuesta elección de Messi.

Inter Miami anunció el jueves que había llegado a un acuerdo con González para que tome las riendas del primer equipo. El entrenador rosarino de 52 años, que tendrá su primera experiencia como técnico fuera de Argentina, previamente dirigió a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense.

El club también comunicó que Hoyos seguirá en su puesto de manera provisional hasta que González complete los trámites necesarios para trabajar en Estados Unidos. Además, la institución agradeció públicamente la disposición de Hoyos para asumir el interinato desde abril, cuando Javier Mascherano dejó el cargo.

Hoyos no podrá dirigir en el próximo partido contra CF Montréal debido a una suspensión de un encuentro impuesta por la MLS, como consecuencia de infracciones relacionadas con demoras del equipo para regresar al campo tras los entretiempos. Su asistente, Javier Morales, será el encargado de dirigir al equipo en ese encuentro.

Inter Miami enfrenta una difícil situación, acumulando cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ocupando el segundo lugar en la Conferencia Este de la MLS, a diez puntos de Nashville. El equipo viene de perder 2-1 ante Toronto y ha sido eliminado de la Leagues Cup.