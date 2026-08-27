Cuándo juegan Las Leonas la final del Mundial de Hockey
El conjunto argentino venció a Australia por 1-0 con gol de la cordobesa Julieta Jankunas.
27/08/2026 | 23:43Redacción Cadena 3
FOTO: Las Leonas sueñan en el Mundial de hockey.
La Argentina le ganó 1-0 a Australia en un muy sufrido encuentro y se metió en la gran final del Mundial de hockey, donde se enfrentará con Países Bajos.
Las dirigidas por Fernando Ferrara vencieron a su rival por 1-0 con gol de la cordobesa Julieta Jankunas e irán en busca de la tercera consagración de su historia.
/Inicio Código Embebido/
Mundial de Hockey. Las Leonas vencieron a Australia y jugarán la final del Mundial
El conjunto argentino venció a su rival por 1-0 con gol de la cordobesa Julieta Jankunas. Enfrentará a Países Bajos este sábado.
/Fin Código Embebido/
¿Cuándo juegan Las Leonas la final?
Las Leonas disputarán la final del Mundial de hockey sobre césped femenino este sábado 29 de agosto a las 11:00 (hora de la Argentina). El rival será Países Bajos y el escenario será el estadio Wagener de Amstelveen.
El encuentro definirá al campeón del mundo en una de las citas más importantes del calendario internacional. La selección argentina buscará el título máximo frente a uno de los equipos históricos de la disciplina.
/Inicio Código Embebido/
Mundial de Hockey. Los Leones se enfrentan a Alemania en la semifinal del Mundial de Hockey Masculino
Este viernes a las 15:30, Los Leones se medirán ante Alemania en una semifinal histórica del Mundial de Hockey en Países Bajos y Bélgica.
/Fin Código Embebido/
El camino de Las Leonas a la final
Primera Fase (Grupo B)
Fecha 1: Argentina 1 - 1 Estados Unidos (Gol de Brisa Bruggesser)
Fecha 2: Argentina 3 - 2 Alemania (Goles de Agustina Gorzelany -2- y Eugenia Trinchinetti)
Fecha 3: Argentina 2 - 0 Escocia (Goles de María José Granatto y Lara Casas)
Segunda Fase (Grupo F)
Fecha 1: Argentina 3 - 0 España (Goles de Agustina Gorzelany -2- y Juana Castellaro)
Fecha 2: Argentina 0 - 0 Bélgica (Resultado que les dio el liderazgo de la zona por sobre las locales)
Semifinal
Argentina 1 - 0 Australia (Gol de Julieta Jankunas de córner corto en el último cuarto)
Lectura rápida
¿Qué evento se está disputando? El Mundial de hockey sobre césped femenino.
¿Quiénes se enfrentarán en la final? Argentina y Países Bajos.
¿Cuándo se jugará la final? El sábado 29 de agosto a las 11:00 (hora de la Argentina).
¿Dónde se llevará a cabo la final? En el estadio Wagener de Amstelveen.
¿Cuál fue el resultado del partido semifinal? Argentina ganó 1-0 a Australia.