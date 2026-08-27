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Cuándo juegan Las Leonas la final del Mundial de Hockey

El conjunto argentino venció a Australia por 1-0 con gol de la cordobesa Julieta Jankunas.

27/08/2026 | 23:43Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Las Leonas sueñan en el Mundial de hockey.

FOTO: Las Leonas sueñan en el Mundial de hockey.

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La Argentina le ganó 1-0 a Australia en un muy sufrido encuentro y se metió en la gran final del Mundial de hockey, donde se enfrentará con Países Bajos.

Las dirigidas por Fernando Ferrara vencieron a su rival por 1-0 con gol de la cordobesa Julieta Jankunas e irán en busca de la tercera consagración de su historia.

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¿Cuándo juegan Las Leonas la final?

Las Leonas disputarán la final del Mundial de hockey sobre césped femenino este sábado 29 de agosto a las 11:00 (hora de la Argentina). El rival será Países Bajos y el escenario será el estadio Wagener de Amstelveen.

El encuentro definirá al campeón del mundo en una de las citas más importantes del calendario internacional. La selección argentina buscará el título máximo frente a uno de los equipos históricos de la disciplina.

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El camino de Las Leonas a la final

Primera Fase (Grupo B)

Fecha 1: Argentina 1 - 1 Estados Unidos (Gol de Brisa Bruggesser)

Fecha 2: Argentina 3 - 2 Alemania (Goles de Agustina Gorzelany -2- y Eugenia Trinchinetti)

Fecha 3: Argentina 2 - 0 Escocia (Goles de María José Granatto y Lara Casas)

Segunda Fase (Grupo F)

Fecha 1: Argentina 3 - 0 España (Goles de Agustina Gorzelany -2- y Juana Castellaro)

Fecha 2: Argentina 0 - 0 Bélgica (Resultado que les dio el liderazgo de la zona por sobre las locales)

Semifinal

Argentina 1 - 0 Australia (Gol de Julieta Jankunas de córner corto en el último cuarto)

Lectura rápida

¿Qué evento se está disputando? El Mundial de hockey sobre césped femenino.

¿Quiénes se enfrentarán en la final? Argentina y Países Bajos.

¿Cuándo se jugará la final? El sábado 29 de agosto a las 11:00 (hora de la Argentina).

¿Dónde se llevará a cabo la final? En el estadio Wagener de Amstelveen.

¿Cuál fue el resultado del partido semifinal? Argentina ganó 1-0 a Australia.

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