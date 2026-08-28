Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 28 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con uny la temperatura actual es de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 82%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se encuentra en 1009 hPa.

El clima hoy viernes 28 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Las condiciones serán mayormente soleadas, con un viento suave que podría aportar algo de frescura. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, pero en general, será un día agradable para disfrutar al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima ense mantendrá variado. Para el sábado 29 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 30 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 22°, con cielo cubierto. El lunes 31 de agosto, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 23°, con posibilidad de lluvias ligeras. Para el martes 1 de septiembre, se espera un día soleado, con mínima de 11° y máxima de 24°.