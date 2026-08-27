Maxi López volvió a apuntar contra Mauro Icardi por su cruce con Benjamín Vicuña

El exjugador Maxi López se unió a la controversia que involucra a Mauro Icardi y Benjamín Vicuña, tras las declaraciones del actor sobre sus hijos en PH: Podemos hablar, lo que llevó al futbolista a llamarlo hipócrita.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el exparticipante de MasterChef Celebrity volvió a centrar la atención en los hijos de ambos, quienes se ven afectados en este conflicto mediático.

"Qué sé yo. A mí me parece tan raro todo. Estaría bueno que algunos piensen en los chicos", expresó López durante una entrevista con Intrusos (América TV).

En este contexto, Maxi López optó por mantener una postura neutral respecto a la disputa, mencionando: "A mí me ha pasado y sé todo lo que está pasando —Benjamín Vicuña— en este momento y todas esas cosas, pero me mantengo al margen de eso también porque no me interesa".

El exjugador, familiarizado con la atención mediática, subrayó la importancia de mantener un buen diálogo entre los padres y la necesidad de separar sus problemas personales: "Gracias a Dios son momentos que ya quedaron bien, bien lejos. Ahora tengo la posibilidad de pasar tiempo con mis hijos. Tengo una buena relación con Solange —Wanda Nara— y metiéndole toda la energía a eso".

A pesar de haber enfrentado un conflicto durante años con la madre de sus hijos, López expresó su gratitud por haber superado esos problemas: "No vuelvo para atrás porque en realidad no fueron momentos felices y hoy podemos meter toda la energía en lo que necesitan mis hijos, y me quedo con eso".

En otro segmento de la entrevista, López compartió su opinión sobre los nuevos concursantes de MasterChef Celebrity, entre ellos el cantante y ex de Wanda Nara, L-Gante: "Tengo buena onda con Elián. Me parece que es un buen personaje, no sé si cocina bien o no. Eso es un show y tienen que disfrutarlo".

Asimismo, comentó sobre la propuesta a su pareja Daniela Christiansson para participar en el reality: "Wanda también pidió que estuviera mi mujer", recordó.

"Lo estuvimos charlando, pero cuando venga al país vamos a ver qué energía tiene. Ella cocina bien, pero hay que ver si tiene ganas de trabajar. Lando todavía es chiquito, requiere de tiempo, y la verdad es un formato que requiere mucho en sí", concluyó.