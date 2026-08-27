Consejos prácticos para decorar paredes sin clavos y sin dañar tus espacios

Decorar un apartamento o casa representa una oportunidad ideal para mostrar la personalidad de sus habitantes y completar el ambiente. A menudo, la colocación de obras de arte se convierte en la última tarea, debido a que implica el uso de martillo y clavos, además de una cuidadosa consideración sobre el mejor lugar para exhibir cada pieza. Ya sea que se trate de un alquiler o se desee evitar daños en las paredes, existen consejos prácticos sobre cómo colgar arte sin necesidad de clavos.

Estos métodos no solo evitan perforaciones en las paredes, sino que también permiten cambiar o agregar obras a medida que la colección crece. Desde fotos familiares hasta impactantes pinturas, estos consejos facilitarán el proceso. Por ejemplo, se puede optar por colgar arte con pinzas de ropa para decorar las paredes del dormitorio, o apilar y superponer obras sobre una repisa de chimenea. También se puede utilizar cinta washi como marcos para fotos. A continuación, se detallan algunas ideas creativas.

1. Confiar en tiras adhesivas. Aplicar tiras adhesivas directamente sobre los marcos de las fotos es una excelente opción. Se recomienda usar una o dos tiras en cada lado del marco, dependiendo de su tamaño. Es fundamental seleccionar la tira adecuada según el peso de la obra. Las tiras de alta resistencia son ideales para cuadros que pesen entre 10 y 20 libras, requiriendo una tira adherida a la pared y otra al marco. Este método funciona bien en paredes pintadas, así como en superficies de azulejos, concreto y vidrio. Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de las tiras adhesivas no deben aplicarse sobre papel tapiz, telas o paredes de ladrillo.

2. Apilar y superponer arte. La decoración de paredes no necesariamente tiene que colgarse. Se puede exhibir obras enmarcadas sobre cualquier superficie, como una repisa de chimenea, una estantería flotante o una mesa de consola, apoyándolas contra la pared. Para un estilo más elevado, se pueden colocar obras más grandes y altas directamente contra la pared, con marcos más pequeños al frente.

3. Colgar pinzas de ropa en cinta o cuerda. Asegurar ambos extremos de una cinta o cuerda a la pared, utilizando cinta transparente o chinchetas, permite sujetar fotografías y estampas con pequeñas pinzas de ropa. Aunque esta idea decorativa no es adecuada para obras grandes y pesadas, resulta divertida para mostrar una variedad de arte sin dañar las paredes. Además, se puede cambiar fácilmente las impresiones y fotografías a medida que se adquieren nuevas piezas.

4. Usar ganchos adhesivos. Para encontrar el gancho adhesivo correcto, es necesario determinar el tamaño y peso de la obra, así como el tipo de colgador en la parte posterior. Command ofrece ganchos específicos para marcos con sierra, ganchos traseros de alambre, soportes para lienzos grandes y ganchos universales. También se pueden utilizar ganchos comunes, siempre y cuando se tenga en cuenta el peso que cada uno puede soportar. Los ganchos transparentes son ideales para obras pequeñas. Se recomienda que los ganchos se adhieran a la pared durante al menos una hora antes de colgar cualquier objeto.

5. Instalar molduras para cuadros. Aunque no es una opción amigable para inquilinos, la instalación de molduras representa una forma única de exhibir obras favoritas. Se debe buscar molduras con un borde curvado que se ajuste a los ganchos para cuadros, y luego clavarla a la pared. Posteriormente, se pueden colgar impresiones y pinturas enmarcadas utilizando alambre para colgar cuadros.

6. Crear una galería con cinta washi. Se puede pegar las impresiones y fotos favoritas a la pared utilizando cinta washi colorida. Los tonos brillantes proporcionan un borde colorido a las obras mientras se adhieren de forma segura a la pared. Si se intenta organizar una galería, es recomendable encontrar arte de diferentes tamaños y planificar una disposición antes de comenzar a pegar.

7. Apoyar un tablero de corcho. Exhibir una mezcla de fotografías, impresiones, citas y recortes de revistas sin colgar nada directamente en la pared es posible utilizando un tablero de madera. Se puede pintar con pintura magnética y luego asegurar las obras una vez que esté seca. La ventaja es que se puede reorganizar, agregar o quitar piezas en cualquier momento.