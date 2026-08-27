Consejos para renovar tu baño: detalles que marcan la diferencia

El diseño de un baño puede verse potenciado con pequeños detalles que, aunque a menudo se pasan por alto, marcan una gran diferencia. La diseñadora Micaela Quinton de Copper Sky Design + Remodel aconsejó no subestimar la importancia de los accesorios, como el toallero, los ganchos y el soporte de papel higiénico. Estos elementos, aunque pequeños, deben ser duraderos y aportar un toque de sofisticación. "Las marcas de mayor calidad utilizan construcción en bronce macizo, que brinda una sensación más robusta y mejor durabilidad", explicó la diseñadora con sede en Atlanta. Según ella, los componentes se ensamblan de manera más armoniosa, con sujetadores más ocultos, lo que resulta en un aspecto más limpio y refinado.

Otro aspecto fundamental es la elección del espejo. La diseñadora Jade Joyner de Metal + Petal aseguró que un buen espejo para el baño es imprescindible. Y cuanto más grande, mejor, ya que ayuda a iluminar el espacio. "Sustituye el espejo estándar del constructor por uno que sea atractivo, moderno o incluso peculiar", recomendó Joyner.

La mezcla de metales es otra tendencia que se debe considerar. Laura Hodges, fundadora de Laura Hodges Studio, sugirió evitar la uniformidad en los acabados de los grifos y accesorios. "Mezclar acabados de manera intencionada, como bronce envejecido con níquel pulido o bronce oscuro, puede añadir profundidad y hacer que el espacio se sienta más sofisticado", explicó. La clave está en que la mezcla se sienta deliberada y no perfectamente coordinada.

Incorporar piezas vintage es una estrategia efectiva para dar carácter al baño. Hodges mencionó que cada baño puede beneficiarse de un objeto vintage único, que contrarreste las superficies duras del espacio. "Me encanta añadir un taburete vintage, un pequeño armario, una obra de arte, una alfombra o incluso un accesorio inesperado", afirmó. No es necesario realizar una gran inversión; el objetivo es introducir algo con historia y pátina.

El uso de una paleta de colores neutros es otro consejo clave. Joyner destacó que un esquema de colores bien ejecutado puede aportar calma y elegancia al baño. "Una manera segura de hacer que tu baño se sienta más elevado y costoso es optar por materiales y acabados clásicos y atemporales", afirmó. El mármol es siempre una opción hermosa, y mantener la paleta de colores neutra crea un aspecto sofisticado que resistirá la prueba del tiempo.

Crear una experiencia de ducha similar a un spa es una meta que se puede alcanzar con características de diseño adecuadas. La recomendación de Quinton para mejorar la rutina diaria es integrar mejoras inmersivas en la ducha. La instalación de rociadores corporales y una ducha de mano ofrece mayor comodidad y flexibilidad. Para un baño más lujoso, un baño de vapor o sauna puede proporcionar una experiencia verdaderamente relajante.

Finalmente, la iluminación es un elemento que puede definir el ambiente de un baño. Quinton advirtió que la iluminación puede hacer o deshacer un espacio. La clave es la combinación de diferentes fuentes de luz. "Tener solo una fuente de luz de una superficie creará sombras en un lugar donde se busca la mejor visibilidad", explicó. La iluminación en capas puede provenir de una combinación de apliques de pared, iluminación empotrada en el techo, iluminación dentro o debajo de los armarios, espejos retroiluminados y espejos LED integrados.