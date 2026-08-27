FOTO: León XIV se reunió con la CEA para coordinar su visita a Argentina en noviembre

Buenos Aires, 27 agosto (NA) – El papa León XIV mantuvo este jueves una audiencia con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, y el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro. Durante el encuentro, dialogaron sobre diferentes aspectos de la vida de la Iglesia en el país y los preparativos para la visita del Pontífice en noviembre.

La CEA emitió un comunicado en el que se destaca que la reunión se llevó a cabo en un ambiente cordial y afable. En este marco, el Papa expresó su entusiasmo por el viaje y se mostró informado sobre las distintas opciones que se están considerando para su visita.

Se enfatizó el deseo de que el viaje tenga un carácter eminentemente pastoral, buscando que su impacto se extienda más allá de su estadía, con la intención de dejar frutos tanto para la Iglesia como para la sociedad argentina.

Colombo, arzobispo de Mendoza y titular de la CEA, junto a Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, asistieron a la audiencia como parte de los preparativos que la Iglesia argentina está llevando a cabo para recibir al Pontífice.

En Argentina, el Papa estará entre el 8 y el 11 de noviembre, y su itinerario incluye visitas a Buenos Aires, Córdoba y Luján. Además, su gira por Sudamérica contempla paradas en Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay, y en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en Perú.

La CEA manifestó que el proceso de preparación para la llegada del Pontífice se desarrolla "con alegría y esperanza".