El Aeroparque Jorge Newbery retoma sus operaciones tras 55 horas de cierre por mantenimiento
Desde las 16 horas, el Aeroparque Jorge Newbery comenzará a operar nuevamente tras el cierre por obras de mantenimiento que afectó más de 900 vuelos.
FOTO: El Aeroparque Jorge Newbery retoma sus operaciones tras 55 horas de cierre por mantenimiento
Buenos Aires, 27 de agosto de 2026 (NA) – El Aeroparque Jorge Newbery vuelve a la actividad este jueves después de un cierre de 55 horas debido a trabajos de mantenimiento en su pista principal, un proceso que impactó a más de 900 vuelos y requirió una reestructuración completa del sistema aéreo metropolitano.
La reapertura se llevará a cabo con una normalización progresiva, lo que podría generar demoras y reprogramaciones. El primer aterrizaje será el vuelo AR1733 de Aerolíneas Argentinas, que llega desde Paraná, y el primer despegue programado es el vuelo AR1464, con destino a Santiago del Estero.
Durante el periodo de cierre, el aeropuerto de Ezeiza asumió aproximadamente el 80% de la operación doméstica, lo que provocó una saturación en los mostradores, algunas demoras en el despacho de equipaje y un aumento en el tráfico terrestre hacia el aeropuerto internacional. Sin embargo, las operaciones en Ezeiza se realizaron sin inconvenientes en los despegues y aterrizajes.
Las empresas de transporte reportaron un incremento del 40% en la demanda de servicios hacia Ezeiza entre el martes y el jueves, lo que llevó a taxis y remises a reforzar sus flotas para atender la alta demanda.
El proceso de reapertura incluyó inspecciones finales de la pista, calibración de sistemas de aproximación y verificación del balizamiento. Técnicos de Aeropuertos Argentina y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) realizaron pruebas desde la madrugada para asegurar que la pista estuviera en condiciones adecuadas. Las obras realizadas consistieron en fresado, repavimentación y mantenimiento preventivo, como parte de un plan de inversión que supera los USD 85 millones.
Aerolíneas Argentinas comunicó que logró reubicar al 92% de los pasajeros afectados durante el cierre, mientras que JetSmart ofreció alternativas desde Ezeiza y, en algunos casos, desde aeropuertos regionales como Rosario y Córdoba.
Las mejoras realizadas en el aeropuerto permitirán incrementar la seguridad operacional y minimizar futuros cierres prolongados. El plan de modernización incluye la ampliación de la plataforma norte, mejoras en el hall de check-in, nuevas áreas de preembarque y optimización del Punto de Inspección y Registro (PIR), además de la incorporación de tecnologías para agilizar procesos y reducir tiempos de espera.
La jornada de reapertura se desarrolló sin incidentes, aunque con demoras que se extenderán hasta la noche. Las aerolíneas aconsejan a los pasajeros verificar el estado de su vuelo y considerar alternativas de transporte ante posibles congestiones en la zona aeroportuaria.
Lectura rápida
¿Qué evento ocurrió?
El Aeroparque Jorge Newbery reabrió tras 55 horas de cierre por obras de mantenimiento.
¿Cuándo se reabrió?
La reapertura se llevó a cabo el jueves 27 de agosto de 2026 a las 16 horas.
¿Qué impacto tuvo el cierre?
Afectó a más de 900 vuelos y provocó que Ezeiza asumiera el 80% de la operación doméstica.
¿Qué mejoras se realizaron?
Se realizaron fresado, repavimentación y mantenimiento preventivo, con una inversión superior a 85 millones de dólares.
¿Qué recomendaciones se dieron a los pasajeros?
Se aconsejó verificar el estado de los vuelos y considerar alternativas de transporte debido a posibles congestiones.
[Fuente: Noticias Argentinas]