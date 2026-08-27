El Aeroparque Jorge Newbery retoma sus operaciones tras 55 horas de cierre por mantenimiento

Buenos Aires, 27 de agosto de 2026 (NA) – El Aeroparque Jorge Newbery vuelve a la actividad este jueves después de un cierre de 55 horas debido a trabajos de mantenimiento en su pista principal, un proceso que impactó a más de 900 vuelos y requirió una reestructuración completa del sistema aéreo metropolitano.

La reapertura se llevará a cabo con una normalización progresiva, lo que podría generar demoras y reprogramaciones. El primer aterrizaje será el vuelo AR1733 de Aerolíneas Argentinas, que llega desde Paraná, y el primer despegue programado es el vuelo AR1464, con destino a Santiago del Estero.

Durante el periodo de cierre, el aeropuerto de Ezeiza asumió aproximadamente el 80% de la operación doméstica, lo que provocó una saturación en los mostradores, algunas demoras en el despacho de equipaje y un aumento en el tráfico terrestre hacia el aeropuerto internacional. Sin embargo, las operaciones en Ezeiza se realizaron sin inconvenientes en los despegues y aterrizajes.

Las empresas de transporte reportaron un incremento del 40% en la demanda de servicios hacia Ezeiza entre el martes y el jueves, lo que llevó a taxis y remises a reforzar sus flotas para atender la alta demanda.

El proceso de reapertura incluyó inspecciones finales de la pista, calibración de sistemas de aproximación y verificación del balizamiento. Técnicos de Aeropuertos Argentina y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) realizaron pruebas desde la madrugada para asegurar que la pista estuviera en condiciones adecuadas. Las obras realizadas consistieron en fresado, repavimentación y mantenimiento preventivo, como parte de un plan de inversión que supera los USD 85 millones.

Aerolíneas Argentinas comunicó que logró reubicar al 92% de los pasajeros afectados durante el cierre, mientras que JetSmart ofreció alternativas desde Ezeiza y, en algunos casos, desde aeropuertos regionales como Rosario y Córdoba.

Las mejoras realizadas en el aeropuerto permitirán incrementar la seguridad operacional y minimizar futuros cierres prolongados. El plan de modernización incluye la ampliación de la plataforma norte, mejoras en el hall de check-in, nuevas áreas de preembarque y optimización del Punto de Inspección y Registro (PIR), además de la incorporación de tecnologías para agilizar procesos y reducir tiempos de espera.

La jornada de reapertura se desarrolló sin incidentes, aunque con demoras que se extenderán hasta la noche. Las aerolíneas aconsejan a los pasajeros verificar el estado de su vuelo y considerar alternativas de transporte ante posibles congestiones en la zona aeroportuaria.