Astrónomos descubren el compañero oculto de Betelgeuse tras un siglo de búsqueda

Un equipo de astrónomos liderado por el francés Miguel Montargès ha logrado captar la imagen más nítida hasta la fecha de lo que se cree es el compañero oculto de Betelgeuse, conocido como Betelgeuse B. Este descubrimiento, que pone fin a una búsqueda que se extendió por cerca de un siglo, podría ayudar a comprender los cambios en la luminosidad de la famosa estrella roja y su posible explosión en forma de supernova.

"Esta es la conclusión de una búsqueda de cien años", expresó Montargès. La existencia de un compañero estelar fue sugerida hace aproximadamente un siglo como una posible explicación para las variaciones en la luminosidad de Betelgeuse. Sin embargo, los astrónomos habían enfrentado dificultades para detectarlo claramente.

El equipo utilizó el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo del Sur (ESO) para realizar observaciones en diciembre de 2024, cuando se predecía que Betelgeuse B alcanzaría su máxima separación aparente de Betelgeuse. Luego de meses de procesamiento y análisis de las imágenes, Montargès recordó: "Salté de mi silla cuando vi las imágenes procesadas".

Los estudios previos habían estimado que el compañero tendría aproximadamente la misma masa que el Sol, pero las nuevas observaciones sugieren que Betelgeuse B es considerablemente más grande, con una masa de entre dos y tres veces la del Sol. "Es notable descubrir un compañero cercano, más masivo y brillante que el Sol, alrededor de una estrella tan estudiada", comentó Montargès.

La imagen capturada representa un avance significativo, ya que los investigadores lograron detectar la luz proveniente directamente de Betelgeuse B utilizando el instrumento SPHERE del VLT en el desierto de Atacama, Chile. Las observaciones previas habían dado indicios sobre la existencia del compañero, pero las más recientes proporcionan la evidencia más sólida hasta ahora.

Los astrónomos consideran que aún no se ha cerrado el caso, ya que planean realizar más observaciones para confirmar la existencia del compañero estelar en su órbita prevista. "Para estar seguros de que el compañero realmente está allí, aún necesitamos observarlo el año próximo en el otro lado de la estrella", añadió Montargès.

El descubrimiento de Betelgeuse B añade una nueva dimensión al estudio de la evolución de Betelgeuse, que ya había atraído la atención mundial cuando su brillo disminuyó notablemente hace unos años. Aunque se especuló que esto podría ser un indicio de su inminente explosión en supernova, un estudio posterior reveló que una nube de polvo estaba bloqueando parte de la luz de Betelgeuse.

Ahora, los investigadores explorarán si Betelgeuse B podría influir en la futura evolución de la estrella roja, incluido su eventual estallido en supernova. "La pregunta sobre si este compañero tendrá un impacto en la evolución de la supergigante roja está realmente abierta", concluyó Montargès. Este hallazgo fue presentado en un artículo titulado "Imágenes del candidato a compañero de Betelgeuse" que aparecerá en Astronomy & Astrophysics.