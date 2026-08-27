Colapinto renovó con Alpine y en Inglaterra cuestionaron la decisión: "El conservadurismo impera"

FOTO: Colapinto continuará en la Fórmula 1 en el 2027.

La renovación de Franco Colapinto con Alpine para la temporada 2027 fue recibida con cautela por parte de la prensa especializada británica. El medio The Race, uno de los sitios de referencia en el mundo de la Fórmula 1, publicó un análisis colectivo sobre la decisión y planteó varias dudas sobre la conveniencia de mantener al argentino.

El artículo, titulado “Nuestro veredicto sobre la tenencia alpina de Colapinto”, reunió las opiniones de cuatro periodistas del medio. Aunque ninguno cuestionó de manera contundente que Colapinto continúe en la categoría, sí aparecieron críticas sobre su rendimiento, las alternativas que Alpine dejó pasar y el peso de su respaldo comercial.

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“El conservadurismo impera en la F1”

La mirada más crítica fue la de Josh Suttill, quien consideró que Alpine tomó una decisión conservadora al asegurarse la continuidad del argentino.

“En el 90% de los casos, los equipos de F1 optan por un enfoque conservador al tomar decisiones sobre el mercado de pilotos”, sostuvo.

Suttill reconoció que Colapinto cuenta con un respaldo importante y que habitualmente se mantiene a una distancia razonable de Pierre Gasly, su compañero de equipo. Sin embargo, puso en duda que sea la mejor opción disponible.

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El periodista incluso planteó que pilotos como Yuki Tsunoda o Liam Lawson, además de algunos de los principales protagonistas de la Fórmula 2, podrían ofrecer un mayor potencial.

También mencionó a Alex Dunne, una de las jóvenes promesas vinculadas a Alpine, y cuestionó que ni siquiera haya tenido la oportunidad de destacarse en una primera práctica libre con el equipo.

“Resulta bastante contradictorio con el estilo de Flavio Briatore conceder una prórroga tan pronto a alguien que tiene menos de la mitad de los puntos de su compañero”, señaló Suttill.

Una continuidad “sensata”, aunque sin grandes expectativas

La postura de Matt Beer fue bastante más favorable, aunque tampoco presentó la renovación como una decisión extraordinaria.

Para el periodista, Colapinto y Alpine son actualmente una combinación lógica, teniendo en cuenta que la escudería atraviesa una etapa de reconstrucción y tiene otras cuestiones más urgentes que resolver.

Beer considera que, salvo que aparezca en el mercado un piloto de elite o que una joven promesa muestre un crecimiento excepcional, mantener a Colapinto es “lo más sensato”.

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Sin embargo, también dejó una advertencia: el argentino está teniendo una temporada “bastante decente”, pero sus actuaciones negativas son algo peores de lo esperado y sus mejores carreras todavía no permiten pensar que esté ante el surgimiento de una futura superestrella.

Por eso, resumió la situación como una especie de conformismo aceptable para 2027, pero que debería cambiar durante la próxima temporada.

“Sería deseable que en los próximos 12 meses tanto Alpine como Colapinto mostraran suficiente progreso”, planteó Beer, con la mirada puesta en el mercado de pilotos de 2028.

Las dudas sobre la cantera de Alpine

El análisis de Valentín Khorunzhiy apuntó hacia otro problema: la política de jóvenes pilotos de Alpine.

El periodista recordó que la escudería tiene actualmente a Gabriele Minì y Alex Dunne entre los cuatro primeros de la Fórmula 2, mientras que el reserva Paul Aron también aparece como una alternativa interna.

Sin embargo, ninguno de ellos pareció tener posibilidades reales de quedarse con el asiento que finalmente continuará ocupando Colapinto.

Khorunzhiy aclaró que no considera necesariamente equivocada la decisión de Alpine, porque el argentino ha mostrado suficiente nivel como para justificar su continuidad frente a la posibilidad de comenzar desde cero con otro piloto.

Pero el hecho de que ninguno de los jóvenes haya estado seriamente considerado para el puesto genera interrogantes sobre el programa de desarrollo de la escudería.

Según su análisis, Alpine debería replantearse su cantera de jóvenes talentos y buscar nuevas opciones.

El factor Mercado Libre

La cuarta mirada, de Samarth Kanal, puso el foco en un elemento que aparece recurrentemente cuando se analiza la carrera de Colapinto: su respaldo económico y comercial.

Kanal comparó la situación del argentino con la de Sergio “Checo” Pérez y destacó especialmente el apoyo de Mercado Libre, una de las compañías más importantes de América Latina.

Para el periodista, ese respaldo convierte a Colapinto en un activo de enorme valor para cualquier equipo que compita en la Fórmula 1, no solamente por sus resultados deportivos sino también por la exposición que genera en el mercado sudamericano.

Kanal remarcó que Colapinto no puede ser considerado simplemente un “piloto de pago”, ya que sus actuaciones también le permitieron conseguir resultados importantes. En particular, destacó sus dos finales entre los siete primeros en Miami y Canadá.

Aun así, consideró que cualquier análisis sobre la permanencia del argentino en la Fórmula 1 debe realizarse teniendo en cuenta el peso de Mercado Libre como patrocinador.