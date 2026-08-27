Desarrollan AgroENSO, una app para evaluar el impacto de El Niño en cultivos argentinos

Científicos del CONICET y el INTA desarrollaron AgroENSO, una aplicación web de acceso libre que permite analizar el impacto de El Niño sobre los cultivos en Argentina. Esta herramienta utiliza datos históricos de rendimiento y clima de los últimos 35 años, ofreciendo información valiosa para la campaña agrícola 2026/27.

El equipo de investigación, liderado por el investigador Juan Pablo Monzón, trabajó junto a los investigadores Fernando Aramburu Merlos y Jorge Luis Mercau. AgroENSO integra información climática con datos de rendimiento de seis cultivos: maíz, soja de primera, soja de segunda, trigo, cebada y girasol.

Monzón explicó que el objetivo de la aplicación es visualizar los rendimientos reales de los cultivos, corregidos por su tendencia tecnológica, permitiendo así una mejor comprensión de cómo el fenómeno de El Niño afecta a la producción agrícola. En el contexto actual, las condiciones del Pacífico ecuatorial indican una fase cálida o El Niño, con una probabilidad cercana al 100% de que esta fase se mantenga durante los próximos meses.

AgroENSO se destaca por su capacidad de mostrar cómo varían los rendimientos de los cultivos según la región. La plataforma corrige las tendencias de rendimiento asociadas a avances tecnológicos, facilitando la comparación entre campañas de diferentes períodos y ayudando a identificar la variabilidad relacionada con El Niño.

El impacto del fenómeno es más notorio en cultivos como el maíz y la soja, mientras que los cultivos de invierno y el girasol no presentan respuestas climáticas significativas. Sin embargo, la escala promedio oculta diferencias regionales importantes. Por ejemplo, en maíz, el 33% de los departamentos agrícolas muestra una señal climática significativa, siendo Entre Ríos la provincia más afectada, con un desvío promedio de +17,1% en fases de Niño.

Los investigadores sugieren que la frecuencia de años con buenos rendimientos es un indicador clave para la gestión del riesgo. En las 12 campañas de El Niño registradas, el maíz superó su rendimiento medio en 10 de ellas, mientras que en soja de primera lo hizo en 11. En contraste, durante las 14 campañas de La Niña, el maíz solo superó el promedio en 2 ocasiones.

La herramienta permite a los productores conocer el posible impacto de El Niño en sus regiones específicas. Monzón subrayó que, aunque a nivel nacional se observa un efecto positivo de El Niño en los cultivos de verano, este impacto varía según cada localidad. AgroENSO ofrece una nueva forma de cuantificar el efecto del fenómeno en cada zona de producción.

Además, la aplicación no solo mide las condiciones climáticas, sino que también permite a los productores ajustar sus decisiones de siembra, teniendo en cuenta factores como el agua disponible y la dinámica de napas. Monzón concluyó que, aunque AgroENSO debe complementarse con otras mediciones de campo, representa un avance significativo para la planificación agrícola en función de las condiciones climáticas.

AgroENSO está disponible para consulta en agroenso.netlify.app.