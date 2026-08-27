Santa Fe Business Forum: delegaciones extranjeras recorrerán empresas de 60 localidades

La tercera edición del Santa Fe Business Forum se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre y tendrá a la Estación Fluvial de Rosario como sede principal. El evento reunirá a más de 250 compradores internacionales interesados en conocer la oferta exportable santafesina y generar nuevos vínculos comerciales.

Como parte de la propuesta, el Gobierno provincial organizó 55 circuitos productivos que abarcarán unas 60 localidades de 15 departamentos. Durante la semana, las delegaciones recorrerán más de 160 empresas vinculadas a sectores como maquinaria agrícola e industrial, biotecnología, alimentos, equipamiento médico, autopartes, genética animal, textiles, muebles y materiales para la construcción.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que el objetivo no es solamente generar reuniones comerciales, sino que los visitantes conozcan directamente cómo trabajan las compañías santafesinas. “Buscamos que los compradores conozcan de primera mano dónde y cómo producen nuestras empresas, recorran sus establecimientos, conozcan sus procesos y puedan despejar dudas antes de avanzar en una operación”, explicó.

El encuentro contará además con compradores y misiones comerciales de más de 45 países de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia y Medio Oriente. La agenda incluirá rondas de negocios, capacitaciones, charlas técnicas y presentaciones, con la participación de unas 1.000 empresas argentinas, fondos de inversión y representantes diplomáticos.

Los recorridos fueron diseñados de acuerdo con los intereses de cada delegación y abarcan distintas cadenas productivas. Habrá visitas a tambos robotizados, plantas lácteas, establecimientos de genética bovina, empresas de maquinaria y agropartes, firmas de tecnología médica y odontológica, además de compañías vinculadas con biocombustibles, bioinsumos, transición energética, economía del conocimiento, videojuegos y turismo de reuniones.