Accidente en Vaca Muerta: dos operarios fallecen tras explosión en el yacimiento Rincón del Mangrullo
El informe preliminar de Bomberos detalla que el siniestro se debió a una "explosión mecánica por sobrepresión en un conducto". La investigación avanza en el yacimiento Rincón del Mangrullo.
FOTO: Accidente en Vaca Muerta: dos operarios fallecen tras explosión en el yacimiento Rincón del Mangrullo
Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- La fiscal Eugenia Titanti llevó a cabo una inspección en el yacimiento Rincón del Mangrullo, ubicado en Añelo, en el marco de la investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) tras la muerte de dos operarios en el lugar, que forma parte de Vaca Muerta.
La inspección se realizó el miércoles, con la participación del asistente letrado del MPF, Luciano Vidal, así como personal del área de Siniestros de Bomberos de la provincia, efectivos de la Comisaría 10.ª de Añelo, del Departamento de Seguridad Personal y funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente.
El objetivo de la visita fue examinar el sitio del accidente ocurrido el 25 de agosto, entrevistar a testigos que estaban presentes durante el incidente o que intervinieron posteriormente, como médicos, policías y personal del yacimiento, y investigar el funcionamiento de la planta.
"Después de esta inspección comenzamos con el análisis de la documentación y protocolos aplicables en la operación de la planta, lo cual ya fue solicitado a las autoridades pertinentes", expresó Titanti.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el yacimiento?
Un accidente en el yacimiento Rincón del Mangrullo resultó en la muerte de dos operarios debido a una explosión.
¿Quién realizó la inspección?
La fiscal Eugenia Titanti lideró la inspección en el lugar del siniestro.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió el 25 de agosto de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo la inspección?
La inspección se realizó en el yacimiento Rincón del Mangrullo, en Añelo.
¿Cuál es la causa del accidente?
El informe preliminar indica que la causa fue una explosión mecánica por sobrepresión en un conducto.
[Fuente: Noticias Argentinas]