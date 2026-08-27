Accidente en Vaca Muerta: dos operarios fallecen tras explosión en el yacimiento Rincón del Mangrullo

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- La fiscal Eugenia Titanti llevó a cabo una inspección en el yacimiento Rincón del Mangrullo, ubicado en Añelo, en el marco de la investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) tras la muerte de dos operarios en el lugar, que forma parte de Vaca Muerta.

La inspección se realizó el miércoles, con la participación del asistente letrado del MPF, Luciano Vidal, así como personal del área de Siniestros de Bomberos de la provincia, efectivos de la Comisaría 10.ª de Añelo, del Departamento de Seguridad Personal y funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente.

El objetivo de la visita fue examinar el sitio del accidente ocurrido el 25 de agosto, entrevistar a testigos que estaban presentes durante el incidente o que intervinieron posteriormente, como médicos, policías y personal del yacimiento, y investigar el funcionamiento de la planta.

"Después de esta inspección comenzamos con el análisis de la documentación y protocolos aplicables en la operación de la planta, lo cual ya fue solicitado a las autoridades pertinentes", expresó Titanti.