Un ex ingeniero de PG&E crea un 'Google Maps para el subsuelo' y levanta 26 millones de dólares

Josh Mackanic, ex ingeniero de Pacific Gas and Electric (PG&E), dejó su carrera de diez años en la empresa para fundar CivilGrid, una startup que busca resolver problemas relacionados con la falta de información sobre infraestructuras subterráneas. Su motivación surgió tras una experiencia laboral en la que un retraso de tres días por la falta de información sobre una tubería costó a la empresa 60,000 dólares.

PG&E, a pesar de ser una de las compañías de servicios públicos más grandes de Estados Unidos, solo tiene visibilidad sobre sus propias líneas eléctricas y de gas, mientras que los servicios de agua y alcantarillado pertenecen a otras empresas, lo que genera aproximadamente 200,000 accidentes anuales conocidos como 'utility strikes'.

La solución que ofrece CivilGrid consiste en reunir datos dispares sobre activos de servicios, propiedad y regulaciones ambientales, y presentarlos en una plataforma que Mackanic describe como "Google Maps para lo que está bajo tierra". La startup proporciona acceso a gobiernos, empresas de ingeniería civil y servicios públicos, incluida su antigua empresa, PG&E.

Recientemente, CivilGrid recaudó 26 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A, liderada por Spark Capital, con inversiones adicionales de Afore, A*, Ford Street Ventures y SNR. Mackanic también destacó la inversión de Energy Impact Partners, un fondo que incluye a varias empresas de servicios públicos como socios limitados, lo que representa un voto de confianza de la industria.

Según Christine Cowsert, vicepresidenta senior de negocios empresariales y modernización tecnológica en PG&E, "las necesidades energéticas de California están creciendo rápidamente, y nuestros clientes esperan que entreguemos la infraestructura que necesitan de manera segura, confiable y asequible. Eso significa planificar de manera más inteligente desde el principio con herramientas como CivilGrid, que ayudan a nuestros equipos a identificar riesgos antes, construir de manera más eficiente y evitar costos innecesarios mientras mantenemos la seguridad como prioridad".

Un estudio de caso realizado por PG&E identificó 60 millones de dólares en costos de pavimentación evitables en 1,600 proyectos de distribución de gas gracias al uso de CivilGrid. Mackanic planea atraer más clientes y, eventualmente, abordar otros problemas burocráticos que dificultan la construcción en EE. UU.

"En este momento, estamos proporcionando a los ingenieros los datos necesarios para tomar decisiones sobre dónde colocar la infraestructura", comentó Mackanic. Sin embargo, su visión va más allá: "Una vez que les he dado las limitaciones, no es muy difícil para mí decir: 'Bueno, recomendaría que coloques la tubería aquí, y por cierto, aquí están los permisos que necesitas para comenzar la construcción de esta tubería. ¿Te gustaría que los gestionara?".

Mackanic afirmó que hay "mucho más" que CivilGrid podría comenzar a automatizar ahora que han construido esta base de datos y capturado al usuario clave en las etapas iniciales de toma de decisiones sobre lo que se va a construir.

La idea de mejorar la visibilidad sobre la infraestructura subterránea no es nueva, pero Mackanic enfatizó que nadie había encontrado una forma efectiva de recopilar, clasificar y asegurar esos datos, así como establecer relaciones con los socios más propensos a pagar por esa información.

"Una de las razones por las que dejé PG&E para iniciar CivilGrid fue porque sentí que este problema se resolvería mejor desde afuera hacia adentro, y no porque faltara conciencia sobre el problema o interés en resolverlo", explicó. "Las empresas de servicios públicos suelen operar de manera bastante eficiente; nadie quiere pagar más por su factura de gas de lo necesario".

Desde su infancia, Mackanic soñó con enviar cohetes al espacio. Sin embargo, a pesar de estudiar ingeniería mecánica en la universidad y en posgrado, nunca imaginó que trabajaría con empresas de servicios públicos, explorando lo que hay bajo la superficie de su propio planeta.

"Pensaba que esos lugares eran aburridos", recordó. Pero su experiencia en PG&E le hizo darse cuenta de lo crítico que puede ser el trabajo en servicios públicos, todo para que las personas puedan encender sus luces o preparar una taza de café cada día sin preocuparse de que esos servicios fallen.

"La realidad es que, desafortunadamente, nos hacemos un flaco favor al no reconocer la magnitud de los logros que estas empresas realizan cada día", concluyó.