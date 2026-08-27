Alcaraz comienza su defensa del US Open contra Safiullin, mientras que Sabalenka se mide a Osorio

FOTO: Alcaraz abre su defensa del US Open ante Safiullin y Sabalenka abre contra Osorio

NUEVA YORK — Carlos Alcaraz dará inicio a la defensa de su título en el Abierto de Estados Unidos enfrentándose a un rival que tuvo una destacada actuación en Wimbledon, justo cuando el español estaba ausente debido a una lesión.

A pesar de algunos partidos interesantes en la primera ronda, los cuadros de individuales masculinos y femeninos publicados el jueves generan interrogantes sobre lo que pudo haber sido si Serena Williams hubiera decidido participar. Se podría haber dado un enfrentamiento entre las hermanas Williams en la primera ronda.

Venus Williams, de 46 años, recibió una invitación para el torneo, y la Asociación de Tenis de Estados Unidos había reservado un puesto, que se esperaba que fuera para Serena si la seis veces campeona del US Open decidía jugar tras su regreso al tenis. Sin embargo, la leyenda de 44 años optó por competir solo en dobles, y la USTA otorgó el wild card a Sofia Kenin, campeona del Abierto de Australia de 2020.

Venus Williams y Kenin fueron emparejadas al azar para la primera ronda.

La competencia del cuadro principal en el último torneo de Grand Slam de la temporada comenzará el domingo.

Alcaraz, segundo cabeza de serie, se enfrentará al ruso Roman Safiullin. Este será el primer partido de individuales de Alcaraz desde abril, tras perderse Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha.

Safiullin también sorprendió a Alcaraz, quien era el número 2 del ranking, en el Masters 1.000 de París en 2023. Alcaraz se tomó la revancha al año siguiente en los Juegos Olímpicos de París, en el único otro enfrentamiento entre ambos.

Alexander Zverev, campeón de Roland Garros, se convirtió en el primer cabeza de serie en Nueva York tras la retirada de Jannik Sinner por una lesión en la rodilla, y debutará ante el italiano Lorenzo Sonego.

Aryna Sabalenka, doble campeona defensora en el cuadro femenino, comenzará su participación ante la colombiana Camila Osorio. La número 1 del ranking ha enfrentado dificultades durante la temporada en las canchas duras de Estados Unidos y podría enfrentarse en cuartos de final a la campeona de Wimbledon Linda Noskova, quien es la sexta cabeza de serie.

Otros posibles duelos de cuartos de final femeninos incluyen a Elena Rybakina (2) contra Iga Swiatek (8), Jessica Pegula (3) frente a Karolina Muchova (7), y Coco Gauff (4) contra Mirra Andreeva (5), campeona de Roland Garros.

Pegula, que debutará ante Elena-Gabriela Ruse, se enfrentaría en la segunda ronda a la ganadora del duelo entre las Williams y Kenin.

En el cuadro masculino, los posibles cuartos de final incluyen a Zverev (1) contra Alex de Minaur (6), Alcaraz (2) contra Ben Shelton (8), Felix Auger-Aliassime (3) contra Flavio Cobolli (5), y Novak Djokovic (4) contra Daniil Medvedev (7).

Djokovic debutará contra el argentino Mariano Navone, el número 48 del ranking.

El décimo cabeza de serie Arthur Fils, reciente campeón en el Abierto de Cincinnati, se medirá en primera ronda ante Stefanos Tsitsipas, dos veces finalista de Grand Slam y ex número 3 del ranking. Stan Wawrinka, campeón del US Open en 2016, recibió una invitación para disputar su último torneo de Grand Slam antes de retirarse, y enfrentará nuevamente al italiano Matteo Berrettini, subcampeón de Wimbledon en 2021. Berrettini venció al suizo en cuatro sets, todos en desempate, en el All England Club.

Andrey Rublev (23) se enfrentará a Marin Cilic, campeón del US Open en 2014. Lorenzo Musetti (13), quien alcanzó los cuartos de final en Nueva York el año pasado, debutará ante el británico Arthur Fery, quien perdió ante Zverev en las semifinales de Wimbledon.

Algunos partidos de primera ronda aún se determinarán hasta la conclusión de los torneos de clasificación, programados para terminar el jueves. Posibles aspirantes en el cuadro femenino, como Marta Kostyuk (11) y Alex Eala (17), esperaban conocer a sus rivales para el debut.