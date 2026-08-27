UEFA suspende boicot a FIFA y se prepara para desafiar a Infantino en 2027

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- La UEFA ha optado por levantar el boicot a las competiciones de la FIFA, tras recibir la confirmación de que se ha desechado el controvertido proyecto de Gianni Infantino, que proponía vender una participación del negocio comercial de los Mundiales a inversores privados.

Con esta decisión, el organismo europeo también ha aprovechado para manifestar su descontento con Infantino: ha perdido su confianza, y la UEFA trabajará para presentar o respaldar a un rival en las elecciones programadas para el 18 de marzo de 2027.

Este cambio de postura evita, al menos por el momento, una posible fractura en el ámbito deportivo, que podría haber tenido repercusiones significativas en el fútbol internacional, dado que las 55 federaciones europeas habían amenazado con retirar a sus selecciones de las competiciones de la FIFA.

La primera señal tangible de esta nueva relación será la participación de las selecciones europeas en el Mundial femenino Sub-20, aunque la UEFA ha dejado claro que levantar el boicot no implica una reconciliación política con Infantino.

La confrontación ha entrado en una nueva fase. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha descartado la posibilidad de presentarse como candidato a la presidencia de la FIFA, pero ha afirmado que Infantino enfrentará oposición, y ya hay movimientos dentro del fútbol europeo para construir una candidatura alternativa antes del cierre de postulaciones.

Infantino ha manifestado su intención de buscar la reelección y desea continuar al frente de la FIFA durante el período 2027-2031. La votación se llevará a cabo el 18 de marzo en el 77.º Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos, lo que convierte la actual disputa en una lucha real por el poder dentro del fútbol mundial.

La UEFA ha señalado que la crisis provocada por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise ha debilitado la confianza en la gestión actual. Además de buscar reformas de gobernanza y mayor control sobre el poder presidencial, la dirigencia europea está decidida a presentar una alternativa concreta a Infantino en las elecciones, y varias federaciones del continente ya han retirado su apoyo al suizo.

A pesar de la presión, Infantino aún cuenta con el respaldo de la Conmebol, que aprobó unánimemente en abril su reelección, con la participación de los presidentes de las diez asociaciones sudamericanas. El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, ha defendido públicamente a Infantino, elogiando su gestión y resaltando su papel fundamental en la transformación del fútbol internacional en los últimos años.

Esta situación posiciona a Sudamérica en uno de los dos bandos de una contienda que se prevé se intensificará en los próximos meses. Si la UEFA logra consolidar una candidatura competitiva y derrocar a Infantino, Conmebol podría verse políticamente vulnerable ante una nueva administración de FIFA, tras haber comprometido su apoyo institucional al actual presidente.

Mientras tanto, la UEFA no ha abandonado el frente judicial. El organismo está preparando una posible denuncia penal en Suiza contra Infantino por presunta administración desleal relacionada con el proyecto FIFA Forward Enterprise y ha comenzado acciones legales en tribunales estadounidenses para obtener documentación sobre la operación.

El proyecto de Infantino contemplaba vender aproximadamente un 20 por ciento de la nueva estructura comercial de FIFA por unos 4.200 millones de dólares, una evaluación que desde Europa consideran significativamente inferior al valor real del negocio. La UEFA también ha cuestionado la falta de una licitación abierta o una tasación independiente antes de avanzar con el proyecto.

FIFA finalmente se vio obligada a retirar la iniciativa tras una rebelión de varias confederaciones, reconociendo errores en su gestión, lo que permitió desactivar el riesgo inmediato de un boicot. Sin embargo, la consecuencia más relevante puede manifestarse en los próximos meses: la UEFA ha dejado de discutir meramente una decisión de Infantino y ha comenzado a cuestionar su continuidad.

El conflicto tiene fecha y lugar: 18 de marzo de 2027, Rabat. Infantino busca permanecer en el cargo, Conmebol lo respalda, y la UEFA ha comenzado a trabajar para que haya un candidato capaz de poner fin a más de una década de liderazgo del suizo en la FIFA.