Básquet: Argentina inicia una nueva etapa rumbo al Mundial 2027 ante Puerto Rico en Mar del Plata

La Selección Argentina de básquet comienza este jueves una nueva etapa en el camino hacia la Copa del Mundo FIBA 2027. Desde las 19.10, el equipo dirigido por Pablo Prigioni recibirá a Puerto Rico en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, por la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas.

El encuentro marcará el inicio de una ventana exigente para el conjunto nacional, que cuatro días después deberá viajar a Canadá para enfrentar al seleccionado local en Quebec.

Argentina llega a esta instancia con un registro de cinco victorias y una derrota, ubicado en el tercer puesto del Grupo F. Por delante aparecen Canadá, con seis triunfos, y Uruguay, también con cinco victorias y una caída. Puerto Rico, Bahamas y Panamá acumulan dos triunfos y cuatro derrotas.

Una de las particularidades de esta segunda fase es que los resultados obtenidos durante la primera ronda se arrastran, por lo que cada partido adquiere una importancia especial en la pelea por la clasificación.

Un formato que no permite relajarse

La segunda ronda está conformada por dos grupos de seis selecciones. Los equipos disputarán tres ventanas entre agosto de 2026 y marzo de 2027.

Al finalizar la competencia, los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto conseguirán la clasificación al Mundial, por lo que el continente americano tendrá siete representantes en Qatar 2027.

Argentina comparte el Grupo F con Canadá, Uruguay, Puerto Rico, Bahamas y Panamá.

El seleccionado llega con la intención de aprovechar la localía ante Puerto Rico antes de afrontar uno de los desafíos más importantes de la ventana: la visita a Canadá.

Prigioni y un desafío de máxima exigencia

El entrenador argentino destacó durante la preparación la buena respuesta de sus jugadores y advirtió que el nivel de dificultad aumentará en esta etapa.

“El nivel sube mucho y nos va a exigir al máximo”, había señalado Prigioni antes del comienzo de la ventana. El técnico también valoró el trabajo realizado por el plantel durante los días previos a los partidos.

Entre los nombres de experiencia que forman parte de la estructura argentina aparecen Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola, entre otros referentes del seleccionado.

Puerto Rico, por su parte, llega con mejores números ofensivos en lo que va de los Clasificatorios: promedia 89,5 puntos por partido, contra 86,2 de Argentina. El equipo argentino, en cambio, presenta una ventaja importante en rebotes y eficacia de dos puntos, según las estadísticas oficiales de FIBA.

Un duelo con historia reciente

Argentina y Puerto Rico se conocen bien y protagonizaron varios enfrentamientos importantes en los últimos años. El antecedente más reciente se produjo en los cuartos de final de la AmeriCup 2025, cuando la Selección argentina se impuso 82-77.

En el historial que registra FIBA, Argentina domina con 17 victorias contra 12 de Puerto Rico.

Ahora, el escenario es diferente: hay mucho más que un partido en juego. El resultado puede ser determinante para la posición de ambos equipos en un grupo en el que cada triunfo comienza a tener un peso decisivo.

El calendario de Argentina

Tras el duelo de este jueves, la Selección viajará a Canadá para enfrentar al conjunto local el lunes 31 de agosto desde las 20.10 en Quebec. Ambos partidos serán televisados por TyC Sports y DSports.

La próxima ventana será en noviembre, con dos partidos como local ante Bahamas y Canadá. Finalmente, entre febrero y marzo de 2027, Argentina cerrará la fase clasificatoria con visitas a Puerto Rico y Bahamas.

El camino hacia Qatar comienza a entrar en su tramo decisivo. Y el primer paso de esta nueva etapa será en Mar del Plata, ante un Puerto Rico que llega dispuesto a complicar a la Selección.